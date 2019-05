Sacsejada a Europa amb nous escenaris en àmbits nacionals

els resultats de les eleccions europees no només canviaran els representants de l'Eurocambra, on populars i socialdemòcrates perden l'hegemonia i verds i liberals pugen amb força, sinó que també sacsejaran els governs d'alguns dels estats membres on s'obren nous escenaris amb grans canvis d'àmbit nacional

D'una banda, el primer ministre grec, Alexis Tsipras, ja va anunciar l'avançament de les eleccions generals a Grècia, inicialment previstes per al proper octubre, a causa del mal resultat obtingut pel seu partit, Syriza, en les eleccions europees d'ahir.

En un discurs, Tsipras va avançar que es reunirà amb el president del país per parlar sobre la convocatòria d'eleccions anticipades després de la conclusió de la segona volta de les eleccions municipals, prevista per a la setmana vinent.

L'anunci del primer ministre es va produir després que el líder de Nova Democràcia, Kyriakos Mitsotakis, li hagués instat a dimitir i a avançar la cita amb les urnes. «És obvi que els grecs han retirat la seva confiança en aquest Govern», va defensar el líder conservador. «El primer ministre va assumir les seves responsabilitats. Ha de dimitir i el país hauria de celebrar eleccions anticipades al més aviat possible», va sostenir. Grècia estava cridada a votar en noves eleccions generals el proper octubre, però Tsipras ja havia deixat oberta la porta a un avançament electoral, perquè augurava que les eleccions d'aquest diumenge podrien presentar un mal resultat per al seu partit, Syriza.

D'altra banda, els resultats van afavorir el canceller Sebastian Kurz, ja que els conservadors van ser els clars guanyadors de les eleccions europees a Àustria. El Partit del Poble (OeVP) va obtenir el 35,5 per cent dels vots, 8,5 punts més que el 2014. El resultat és «un fort vot de confiança en el canceller Sebastian Kurz» , va subratllar el president del partit, Karl Nehammer.

El Partit de la Llibertat (FPO) va aconseguir un 18,1 per cent dels vots, tan sols 1,6 punts menys, una setmana després que el seu líder, Heinz-Christian Strache es veiés obligat a dimitir després de sortir a la llum un vídeo gravat a Eivissa en el qual se'l veia oferint contractes a un emissari d'un oligarca rus a canvi de suport al seu partit. La seva marxa va forçar la sortida de la resta de membres del partit durant la setmana i va deixat Kurz amb un Govern en minoria en què va ocpar les places vacants amb experts i tecnòcrates. No obstant això, tot i el bon resultat a les europees, Kurz, de 32 anys, s'enfronta avui a una moció de censura al Parlament. El petit partit esquerrà Ara té previst presentar la moció, responsabilitzant Kurz d'haver portat al poder a l'FPO.

Finalment, el Partit Laborista de Països Baixos es va imposar a les eleccions europees amb el 19 per cent dels vots, per sobre del Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) del primer ministre, Mark Rutte, que va quedar segon, segons els resultats oficials.

El gran derrotat va ser el Partit per la Llibertat (PVV) de Geert Wilders, que ni tan sols va aconseguir el percentatge mínim per tenir un escó al Parlament Europeu i va confirmar així la tendència a la baixa. Des de la seva creació, mai havia obtingut un resultat tan baix a les eleccions europees. La victòria laborista reforça la posició de Frans Timmermans per substituir Jean-Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea. Timmermans és primer vicepresident de l'Executiu comunitari.