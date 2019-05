Saladich guanya a Tossa però perd la majoria absoluta de 2015

Qui serà la futura alcaldessa de Tossa de Mar? Els resultats de les eleccions municipals per ara mantenen totes les incògnites. Si bé l'actual alcaldessa en funcions, Gisela Saladich, ha guanyat amb quatre regidors, ha perdut la majoria absoluta que va obtenir el 2015 amb un total de set edils. La seva formació ha quedat per davant de la seva adversària, Imma Colom, que està al capdavant de Junts per Tossa. Aquest grup municipal ha obtingut tres edils.

La resta de formacions, per tant, tindran la clau. La sorpresa l'ha donada Endavant Tossa, que està liderada per Ramon Gascons i que ha obtingut tres regidors com també JuntsxCat. Mentre que Esquerra Republicana, s'ha quedat amb dos edils i que enguany estrena líder, Gregori Martínez, poden ser determinants a l'hora de decantar un nou govern de Tossa Unida o un de Junts. Ciutadans entra per primer cop a l'Ajuntament, amb un edil i també podria ser clau.

A Tossa de Mar, l'alcaldia ha estat de dones els últims anys. Gisela Saladich (TU) està al capdavant de l'Ajuntament des de l'any 2011. La primera vegada hi va escalar gràcies a un acte amb el PSC i el 2015, el TU va obtenir la majoria absoluta. La seva rival és Imma Colom, que al capdavant de CiU -ara Junts per Tossa- va ser alcaldessa el 2007. Ara caldrà esperar per veure els pactes que faran que Tossa tingui nova batllessa.