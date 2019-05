Socialdemòcrates i Populars perden la majoria a l'Eurocambra

El Partit Popular Europeu (PPE) i els Socialistes i Demòcrates (S & D) han perdut la majoria absoluta que històricament ostentaven al Parlament Europeu, mentre que els grups liberal i verd seran claus per arribar a acords en la propera legislatura europea, segons les últimes projeccions de la institució comunitària.

Els populars han guanyat les eleccions europees i han aconseguit 178 eurodiputats –39 menys que en l'anterior legislatura– i els socialdemòcrates s'han fet amb 152 representants, perdent així 35 diputats.

Una dada significativa és que l'extrema dreta ha assolit el seu sostre a Itàlia, a França i al Regne Unit.

L'Aliança de Liberals i Demòcrates Europeus (ALDE) ha recuperat la tercera posició en l'hemicicle amb 108 eurodiputats, 40 més que a l'Eurocambra anterior. Els ecologistes, per la seva banda, comptaran amb 67 diputats, fet que suposa un creixement de 15 seients.

Després d'ells se situen els Conservadors i Reformistes Europeus (61), el grup Europa de les Nacions i de les Llibertats (55) –del qual forma part el UKIP britànic i La Lliga de Matteo Salvini–, el grup Europa de la Llibertat i de la Democràcia Directa (53) –en què s'inscriu la ultradreta francesa de Marine Le Pen–, l'Esquerra Unitària Europea (39), altres (31) i no inscrits (7).

Tot i la pèrdua d'escons, el líder del PPE a l'Eurocambra i candidat a succeir a Jean-Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea, Manfred Weber, va advertir ahir que «no hi ha una majoria estable possible en contra del PPE», i va prometre que el seu grup «no cooperarà amb extremistes de dreta o esquerra», a més d'apuntar a una unió de forces amb socialistes i liberals. Aquests resultats són una barreja de resultats finals, projeccions i estimacions, depenent de l'estat membre. La participació ha estat del 50,5 per cent, la més gran en 20 anys.

L'Eurocambra del 2014

El Partit Popular Europeu ha estat la primera força a l'Eurocambra durant la darrera legislatura. En les eleccions del 2014, el PPE va obtenir 221 escons i els socialistes 191, i sumen entre tots 412 eurodiputats, suficients per superar la majoria absoluta a la cambra, fixada en 375 escons. En els darrers comicis el tercer grup al Parlament Europeu han estat els Conservadors i Reformistes europeus (70) i el quart l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa (67).

El quart grup parlamentari els darrers cinc anys han estat l'Esquerra Unitària (52), que amb 52 escons va assolir bons resultats amb l'entrada de Podem i la representació de Syriza. Els Verds/ALE han estat el cinquè grup parlamentari amb 50 eurodiputats el 2014.

Le Pen vol eleccions a França

La líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, va demanar ahir al president francès, Emmanuel Macron, que dissolgui l'Assemblea Nacional i convoqui eleccions legislatives avançades després de la seva victòria als comicis europeus.

En una compareixença després que es conegués que el seu partit d'extrema dreta guanyaria les europees a França, segons el sondejos amb un 24% dels vots, Le Pen va dir que és una victòria «per França i pel poble» en un moment en què el país està «en plena confusió».

La Lliga Nord s'imposa a Itàlia

La Lliga Nord del ministre de l'Interior italià Matteo Salvini ha guanyat les eleccions europees a Itàlia, segons els primers sondejos. Salvini hauria obtingut una forquilla d'entre el 27% i el 30% dels vots, i seria primera força després de quedar quarta el 2014 amb 6,15% dels sufragis.

La segona posició seria pel Partit Democràtic, amb un 21,5%-24,5%, i el Moviment Cinc Estrelles seria tercer amb una forquilla d'entre el 20 i el 23% dels vots. El partit de l'actual president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, cauria fins a un 9-11% dels sufragis.

El partit del Brexit triomfa

El Partit del Brexit, fundat per l'euroescèptic Nigel Farage, va arrencar amb un ampli avantatge la nit electoral al Regne Unit, en què els liberaldemòcrates es disputen amb els laboristes la segona plaça i els «tories» fan comptes de com de sonat serà el desastre. Amb els primers resultats ja oficialitzats es dibuixa una victòria clara de Farage, el partit podria haver obtingut més del 30 per cent dels vots dipositats dijous passat a les urnes.

Puja la participació

La participació en les eleccions europees ha remuntat i puja fins al 51% en el conjunt de la UE, segons les primeres estimacions facilitades per l'Eurocambra, que es basen en les dades disponibles fins al moment en 27 estats (falta el Regne Unit).

Aquesta primera xifra de participació ja indica un augment de gairebé deu punts respecte al 2014, quan va ser del 42,61%. El portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, va dir que es tractaria de la participació més alta en vint anys i representaria l'augment més significatiu des de les primeres europees, el 1979.