Tensió i nervis a les seus electorals en una jornada amb un gir a darrera hora

Jornada amb molta tensió amb moviments fins a darrera hora que van fer caure un regidor a Junts x Catalunya i que va anar a favor de Guanyem Girona. A més a més, Guanyem va superar a darrera hora al PSC i es va quedar amb la segona posició. Això va provocar que en aquestes tres seus qui no es menjava algun canapè o sortia a fumar, es menjava les ungles. A ERC i Ciutadans, va haver-hi una barreja d'alegria i contensió per uns resultats que possiblement esperaven millors però que no els enfonsa. En canvi a la seu dle PP i d'En Comú Podem es va viure una jornada de tristor. Els populars deixen el consistori després de tres dècades i mitja i els comunis seugiran, de nou, fora del plenari.



jxcat-girona

Satisfacció per uns «bons» resultats

Marta Madrenas es va mostrar molt satisfeta per uns resultats que va considerar com a bons, ja que tot i perdre un representant per un marge estret, li van proporcionar la victòria. La cap de llista de Junts x Catalunya va agrair als més de 13.000 votants per la confiança que van dipositar en el seu projecte que mira endavant i cap al futur.



«Estic molt satisfeta pels resultats i per la confiança dels més de 13.000 vots per un projecte que mira endavant»

Marta Madrenas

CANDIDATA DE JXCAT-GIRONA

GUANYEM GIRONA

Més de 8.000 vots, una fita molt celebrada

Lluc Salellas va mostrar la seva satisfacció pels resultats aconseguits i es mostra obert a buscar consensos per intentar assolir l'alcaldia. El cap de llista de Guanyem va remarcar que «fins ara cap partit, a banda de CiU o del PSC, havia superat mai els 8.000 vots «. al seu parer, això demostra que «una aposta que va néixer fa sis mesos és una aposta sòlida». Per Salellas, el descens de Madrenas i la segona posició de la seva formació farà que s'obrin «converses per veure si és possible algun tipus d'aliança per canviar de govern».

«Amb el descens de Madrenas i la nostra segona posició, obrirem converses per si és possible algun tipus d'aliança per fer un canvi de govern»

Lluc Salellas

CANDIDAT DE GUANYEM GIRONA

PSC

Regust agredolç li queda a Paneque tot i pujar clarament

Regust agredolç per a l'alcaldable del PSC, Sílvia Paneque: «D'una banda, és evident que hem tingut un resultat notable, amb un augment important de quatre a sis regidors, amb un empat tècnic amb Guanyem Girona. Malgrat tot, pensem que la forta estirada que Carles Puigdemont ha aconseguit a les Europees ha donat clarament un plus a la candidatura de Junts per Catalunya que a la nostra ciutat encapçala Marta Madrenas. Continuem estant a l'entera disposició de la ciutadania».

«Hem pujat de quatre a sis regidors però la forta estirada de Puigdemont ha beneficiat Marta Madrenas»

Sílvia Paneque

CANDIDATA DEL PSC



ERC

Diuen que han tingut poc temps per presentar el nou equip

«No estem eufòrics», va afirmar el líder d'ERC a Girona, Quim Ayats després de saber els resultats de les eleccions municipals. El candidat, però, sí es va mostrar «content» per haver consolidat els resultats. La formació republicana va obtindre els mateixos resultats que fa quatre anys: quatre regidors.

Ayats va explicar que han tingut «poc temps» per presentar la llista nova i renovada que han presentat en aquestes eleccions els republicans. «A ningú se li escapa que hem tingut dificultats com a ERC a Girona», va afegir.

D'altra banda, Ayats va destacar que «estan oberts a parlar» amb tots els grups polítics i que ara volen «treballar incansablement per tots els ciutadans» i «ser útils en el conjunt de la ciutat».

El candidat republicà va explicar que el partit en aquestes eleccions ha «posat les bases del projecte d'ERC d'ara i del futur, que compta amb un equip cohesionat». Ayats també va tenir unes paraules per felicitar a la candidatura guanyadora.

«No tenim la clau dels pactes però estem disposats

a parlar absolutament

amb tothom»

Quim Ayats

CANDIDAT D'ERC



CS

Celebren la consolidació dels resultats

El líder de Cs a Girona, Daniel Pamplona, va celebrar ahir els resultats obtinguts per la seva formació, que «consoliden» el projecte del grup municipal. La formació taronja va obtenir els mateixos resultats que fa quatre anys: dos regidors. «Confirmem que tenim un votant a Girona que és de Ciutadans, que ens dona suport», va afirmar Pamplona.

D'altra banda, el líder de Cs va explicar que seguiran «exercint una oposició coherent, responsable i ferma». Això consisteix en «continuar defensant el constitucionalisme dins el consistori», així com «els valors liberals i progressistes». «Estem més compromesos que mai en defensar aquests valors», va concloure Pamplona.

«Seguirem

exercint una oposició coherent, responsable i ferma, defensant els valors constitucionals»

Daniel Pamplona

CANDIDAT DE CS

pp

Treballaran per Girona des de fora de l'Ajuntament

La líder del PP a Girona, Concepció Veray, va feliciar ahir en conèixer els resultats qui ha guanyat les eleccions, Marta Madrenas, i va donar les gràcies als més de 1.300 gironins que han confiat en el PP de Girona. «No és el resultat que esperàvem, però els gironins tenen a les seves mans escollir el seu alcalde i jo ho accepto i ho assumeixo».

L'alcaldable del PP a Girona va assegurar que seguiran treballant per reivindicar tot allò que, segons ells, la ciutat necessita, encara que sigui des de fora de l'Ajuntament.

«No és el resultat que esperàvem, però els gironins tenen a les seves mans escollir el seu alcalde i jo ho accepto i ho assumeixo»

Concepció Veray

CANDIDATA DEL PP