Victòria molt ajustada entre ERC i JxCat a Cassà per només 3 vots

ERC de Cassà de la Selva, liderada per l'actual batlle Martí Vallès, s'emporta el nombre més gran de vots en un final electoral molt ajustat amb Junts per Catalunya, encapçalat per Robert Mundet, amb una diferència tan sols de 3 vots. En aquest sentit, les dues forces més votades al municipi aconsegueixen 8 regidors cadascuna, mentre que el PSC obté un regidor. En comparació amb els anteriors comicis, ERC guanya un regidor, però el creixement més important se l'emporta JxCat, nova marca de CiU, que augmenta dos regidors respecte al 2015. El total de candidatures és el mateix que en les anteriors municipals però amb alguns canvis: en comptes de la llista del PP encapçalada per Josep Uñó, que no va acabar aconseguint representació, aquesta vegada s'ha presentat el PSC de la mà de Marià Montsunyer. Una de les novetats d'enguany és que Cassà ha estat un dels municipis gironins que han augmentat el nombre de regidors, ja que ha passat dels 13 als 17.