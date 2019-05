Viñas (ERC) guanya a Salt però necessitarà pactar per revalidar l'alcaldia

Jordi Viñas (ERC) va guanyar ahir les eleccions municipals a Salt. La formació va aconseguir set regidors i superar PSC i Junts per Salt, que van obtenir cinc i quatre escons respectivament. Per darrere van quedar Vox amb tres regidors i IPS-CUP amb dos.

ERC encarava aquestes eleccions com el moment de posar a prova els seus quatre anys al capdavant de l'Ajuntament, que ha governat juntament amb Independents per Salt-CUP. Els resultats d'ahir van donar a Viñas un aprovat amb nota. Els republicans van obtenir millors resultats que en els últims comicis, però tot i això necessitaran pactar per revalidar l'alcaldia. I és que els vots han deixat un escenari molt fragmentat.

El pacte més fàcil és ERC i JxSalt perquè junts arriben a la majoria absoluta (11 escons). A més, els dos grups han mostrat bona sintonia en els darrers anys, ja que JxSalt va donar suport als pressupostos del 2018 i també els del 2019 de l'equip de Viñas. Tot i això, s'haurà de veure si els partits centrals d'ERC i JxCat validen aquest possible pacte. Esquerra podria també buscar suport, com va fer quatre anys, a IPS-CUP. També enguany necessitaria l'abstenció d'algun partit ja que junts no arriben a la majoria.

La victoria de Salt va anar a parar a ERC, qui ha passat de cinc a set regidors (761 vots més) i d'un 21,44% a un 28,61%. A més, es va quedar únicament a 20 vots per obtenir un regidor més. Aquests resultats van permetre a Viñas superar JxSalt, ja que fa quatre anys va ser CiU (ara JxSalt) qui va guanyar les eleccions municipals. El pacte amb IPS-CUP i les abstencions del PSC i Canviem Salt van permetre que Viñas governes a la vila.

La segona força més votada va ser el PSC de Joan Martín. Els socialistes van millorar els seus resultats passant de tres a cinc regidors (591 vots més) i d'un 14% a un 19,76%. A l'altre costat hi ha JxSalt que va registrar pitjors resultats que fa quatre anys. La formació liderada per Margarita de Arquer ha perdut dos regidors i 414 vots. En total, JxSalt s'ha quedat amb quatre regidors i ha passat d'un 23,04% a un 16,6%.

Les cares llargues també es van poder veure al grup municipal d'IPS-CUP. La formació encapçalada per Cris Sibina, ha obtingut dos regidors (un menys dels que tenia i perdent 219 vots) i ha passat del 12,34% al 8,93%.

D'altra banda, Vox va aconseguir entrar a l'Ajuntament de Salt amb tres regidors (1.117 vots), el 12,82%. Tot i que aquest era el primer cop que la formació es presentava a la vila, el líder del grup (Sergi Fabri) i el número dos (Sergio Concepción), eren regidors de PlataformaxCatalunya, que tenia dos escons (697 vots, un 8,63%). Mentrestant, Cs (373 vots) va perdre l'únic regidor que tenia a Salt i el PP (219 vots), un altre cop, no va aconseguir entrar al ple.

Tampoc Podem i Canviem Salt (una coalició d'esquerres). Els dos grups anaven junts fa quatre anys, però, aquest cop s'han presentat per separat. Tan un com l'altre no van acoseguir cap regidor. Podemos va sumar 263 vots i Canviem 169. Els pitjors resultats els va obternir Unidos-Sí amb 75 vots.