Barcelona. Valls afirma que trencarà amb Cs si el partit pacta amb VOX

La posició de Vox després del 26-M i els eventuals acords que poden establir-se amb Ciutadans i el PP tensen la relació de l'alcaldable per Barcelona Manuel Valls amb la formació taronja. Fa temps, Valls ja es va desmarcar explícitament de l'estratègia de pactes dels d'Albert Rivera, apostant per una entesa entre els tres grans partits «constitucionalistes»- i aïllar l'extrema dreta. Diumenge mateix, Valls ja va donar a entendre que es planteja trencar amb Cs si pacta amb Vox. «Qualsevol acord amb Vox per conquerir una comunitat autònoma o una gran ciutat, i penso en la capital d'Espanya, seria una ruptura total i definitiva amb un partit», va advertir l'exprimer ministre francès.