Candidats que no es voten ni a ells mateixos

Hi ha alguns pobles de les comarques gironines -pocs, però hi són- on el PSC i el PP han tret zero vots, malgrat haver presentat candidatura. Això té una explicació: es tracta de llistes «fantasma», on el candidat no està empadronat al municipi (per això ni tan sols té l'opció de votar-se) i serveixen només per fer augmentar el volum de llistes presentades. En molts casos, es tracta de localitats petites que funcionen amb llistes obertes, de manera que amb un sol candidat n'hi ha prou per presentar-se. Al llarg de les darreres convocatòries municipals, socialistes i populars han estat els partits que més llistes «fantasma» han presentat a la demarcació, especialment a les comarques del Ripollès i la Cerdanya, tot i que en aquesta ocasió el PP les ha reduït força. Els resultats, però, mostren que algunes d'aquestes llistes continuen existint.

Per exemple, hi ha el cas de Das (Cerdanya), on tant el PP com el PSC han obtingut zero vots. El candidat del PP era Ángel Eloy Barreiro, que segons exposa ell mateix a les xarxes socials viu a Puigcerdà i en altres ocasions s'havia presentat per altres pobles de la comarca (el 2011, per exemple, va anar a la llista de Llívia). Per als socialistes, la cap de llista era Francisca Ruiz Gil, que el 2015 anava a la candidatura del PSC a Sant Quirze del Vallès.

També a la Cerdanya hi ha el cas de Meranges, on el PSC tampoc ha obtingut ni un sol vot malgrat haver presentat candidatura. En el seu cas, el candidat era Ramon Díaz-Cano Ruiz, fins ara responsable del Servei de Disciplina i Sancions de l'àrea d'Espais Públics i Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona.

A Ogassa (Ripollès), també hi ha una llista del PSC que ha quedat a zero vots. En aquest cas, estava encapçalada per Manuel Hernández Milán. Finalment, es socialistes tampoc han obtingut cap vot a Toses, on havien presentat una llista encapçalada per Manuel Sánchez González sota les sigles IdT-CP.

En altres municipis de la mateixa comarca del Ripollès, com ara Gombrèn, Campelles o Pardines, els socialistes han obtingut un sol vot.