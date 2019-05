Ciutadans s'obre als pactes sense descartar explícitament el PSOE ni Vox

La portaveu de l'Executiva de Ciutadans, Inés Arrimadas García, va evitar ahir avançar quina serà la política de pactes que aplicarà el seu partit després de les eleccions municipals i autonòmiques aquest diumenge, que un comitè nacional coordinarà al costat dels representants de Cs en els diferents ajuntaments i comunitats. Tot i així, Arribadas va evitar pronunciar-se sobre un possible veto al PSOE o de si rebutjaran que Vox entri al govern de la comunitat de Madrid, tot recordant el cas d'Andalusia.

Com i amb qui governa

«Ja vam explicar i hem demostrat com i amb qui governa Cs», va apuntar en recordar el cas d'Andalusia, on el seu partit comparteix amb el PP l'Executiu presidit per Juanma Moreno, que va accedir al càrrec gràcies als vots de Vox. Per la seva banda, el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va fer una crida a Cs perquè apliquin en comunitats autònomes com Castella i Lleó i Múrcia el mateix principi que van utilitzar a Andalusia i que va donar el govern al PP tot i la victòria socialista. Va recordar que la formació d'Albert Rivera va al·legar la necessitat d'un «canvi de règim» atès que aquesta regió portava molts anys governada pels socialistes.