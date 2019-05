La coalició encapçalada per Puigdemont rebrà 1,17 milions de € pels escons i vots

La coalició Lliures per Europa (Junts) que va encapçalar l'expresident Carles Puigdemont a les eleccions europees rebrà de l'Estat una mica més d'1,17 milions d'euros com a subvenció pels escons i vots que va assolir als comicis. Tal com va establir en el seu moment el Ministeri d'Hisenda, l'Estat abonarà als partits una subvenció de 32.508,74 euros per cada escó obtingut a les eleccions europees de diumenge i pagarà 1,08 euros per cada papereta que van rebre les formacions que han aconseguit entrar al Parlament Europeu.

En el cas de Lliures per Europa, aquestes subvencions s'eleven fins a 1.172.461,36 euros, encara sense conèixer el vot dels residents a l'estranger. En concret, són 65.017,48 euros pels escons de Carles Puigdemont i del seu exconseller Toni Comín, i 1.107.443,88 euros més pels vots que van rebre durant la jornada electoral.

Per la seva banda, la coalició Ara Repúbliques que comparteixen ERC, Bildu i BNG es repartiran gairebé un milió i mig d'euros en subvencions pels resultats del passat diumenge.

En concret, rebran 97.526,22 euros pels seus tres escons -Oriol Junqueras (ERC), Pernando Barrena (Bildu) i Diana Riba (ERC)-i 1.358.082,72 euros pels seus més d'1,25 milions de vots, el que sumaria una xifra global de 1.455.608,94 euros.