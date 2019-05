«Em sentiria còmode governant amb minoria i amb acords puntuals»

Junts per Figueres va guanyar les eleccions a la ciutat i es va imposar en pràcticament tots els col·legis. Masquef té 8 dels 21 regidors i no descarta intentar ampliar el govern.

JxF ha millorat els resultats de Marta Felip i guanya un regidor. Són prou bons?

Certament podrien haver estat nou regidors, en molts moments de la nit ho van ser, però el resultat des d'un punt de vista numèric és immillorable i la gent ens ha donat la seva confiança per desenvolupar el nostre full de ruta.

Està garantida la governabilitat de Figueres?

S'ha de parlar. Em sentiria molt còmode governant en minoria i intentant arribar a acords puntuals amb grups. Ara bé, tampoc veuria gens malament l'opció de fer un govern ampli.

És una prioritat per al PDeCAT pactar amb grups independentistes com ERC abans que amb el PSC?

No, amb Agnès Lladó hi ha una molt bona relació però parlarem amb tothom. S'han de teixir ponts i farem política de mà estesa. Hem d'acabar amb la crispació. Cap dels regidors es pot sentir satisfet d'aquests últims quatre anys. Ha faltat unitat i cal fer autocrítica.

I quina autocrítica ha de fer JxF?

Que és inviable governar una ciutat amb cinc regidors. Totes les opcions són possibles i parlarem amb tothom.

Inclosos Cs o Guanyem Figueres?

Tothom no és tothom. Hi ha gent amb qui no ens uneix res com Cs o Guanyem, però la cordialitat es mantindrà amb tots.

Les esquerres són majoria. Li preocupa que li prenguin l'alcaldia?

Les matemàtiques són les que són, però la ciutat no entendria que hi hagués un pacte quadripartit entre ERC, PSC, Guanyem i Canviem. Seria «antinatural».