«Em veig alcaldessa, un soci de govern no és imprescindible»

Tot i perdre un regidor respecte al 2015, està satisfeta?

Sí, perquè hem guanyat 1.600 vots, tenim un 31% d'aval de la ciutadania. El nostre projecte ha sigut el més avalat en aquestes eleccions, la distància respecte de la segona, la tercera i la quarta llista més votades és substancial. O sigui que sí, estic molt satisfeta.

Han tret més vots perquè ha votat més gent, però en percentatge han baixat.

La qüestió és que ens han votat 1.600 persones més, que 13.500 persones avalen el nostre projecte. Això és un orgull.

La pèrdua d'un regidor no té gaire importància?

Home, si parlem de governabilitat, està clar que té importància.

Es veu alcaldessa?

Jo m'hi veig.

Descarta un tripartit d'esquerres Guanyem-PSC-ERC?

No és que descarti res, mai no es pot descartar res, però la llista que ha rebut un aval ciutadà de forma més intensa és lògic que sigui qui governi. Confio a trobar la fórmula per fer-ho.

Es buscarà soci de govern o prefereix fer-ho en solitari?

Les dues opcions són vàlides. He governat de les dues maneres, i amb totes dues he treballat còmodament. Ho exploraré tot, però un soci de govern no és imprescindible.

A què atribueix que Junts x Catalunya hagi tingut resultats discrets a Catalunya i es mantingui tan bé a Girona?

Hem aconseguit moltes alcaldies, no considero que haguem tingut un mal resultat. Per tant, nego la major. A partir d'això, suposo que a Girona s'ha valorat la solvència dels que formaven la llista, i que hem fet una proposta atractiva i seductora. També es deu tenir en compte la feina feta, a Girona hem revalidat alcaldies ben consolidades.

Si torna a ser alcaldessa, canviarà el govern de la ciutat?

Situarem la protecció de les persones com a prioritat, combinada amb la construcció d'un potent estat de benestar. Sense oblidar una ingent dinamització econòmica. Ja ho hem estat fent, però potser les estratègies seran diferents. El més urgent, però, serà tot un pla de renovació urbana i millorar el tema de la seguretat. Reconec que la inversió en urbanisme ha sigut petita, perquè hem dedicat molts esforços a la protecció de les persones. He de revertir aquest dèficit, que el reconec.

Potser serà que l'Ajuntament estava més pendent de temes sobiranistes que municipals...

El dèficit que tenim és de finançament, amb un millor finançament hauríem pogut afrontar abans aquest pla de renovació urbana. Els limitats recursos que tenim a l'Ajuntament els hem destinat a protecció de les persones.

No ha dut a terme el que en diuen «política d'aparador»?

No hi estic d'acord. Hem protegit més que mai les persones, hem fet polítiques de dinamització econòmica... L'atur no es redueix un 40% per casualitat, la creació d'empreses no ha sigut per casualitat, que els empadronaments a Girona siguin el triple de la mitjana -per cert, especialment al Barri Vell-, tampoc no és per casualitat.

Què significaria que les quatre capitals catalanes tinguessin alcalde independentista?

Jo me n'alegraria, perquè vull el millor per al meu país i per tant soc independentista. I seria molt útil, ens serviria per explicar bé com de compatible és un projecte republicà amb la construcció d'un potent estat del benestar.