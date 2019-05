ERC descarta un pacte d'esquerres amb Guanyem Girona i el PSC

ERC ha descartat formar un govern d'esquerres a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem i PSC. Aquest era un dels possibles escenaris que es podia donar després dels resultats de les eleccions municipals de diumenge. Tot i això, el candidat republicà Quim Ayats ha assegurat avui al matí que votaran en contra a qualsevol proposta que inclogui els socialistes al govern municipal. "No volem un govern supeditat al 155", ha subratllat.

La proposta d'Esquerra és un govern a tres amb Junts per Catalunya-Girona i Guanyem. "Volem un govern fort, unitari, independentista, que cuidi a la ciutadana i no depenen del 155", ha afirmat contundent, afegint que no pactaran ni amb el PSC, ni amb Cs.

La formació ja ha fet arribar la proposta a Marta Madrenas i demà la traslladarà a la formació de Lluc Salellas. "Convidem a les forces a seure i a buscar aquest acord possible", ha dit. Al mateix temps, el republicà ha descartat un govern format únicament per JxCat i ERC. "La nostra proposta és a tres, volem estirar a tothom", ha subratllat.

D'altra banda, el candidat de Guanyem ha fet un tuit pocs minuts després de saber-se la posició d'Esquerra dient que un "govern republicà i d'esquerres suma més que un govern en solitari de Madrenas". Segons Salellas, això és el que les urnes van expressar diumenge. "Parlarem amb tothom per fer-ho possible, essent generosos però fidels al mandat del nostre electorat: govern social, republicà i transformador", ha afegit.

El PSC aposta pel canvi

Tot i el no d'ERC a formar un tripartit d'esquerres, el PSC continua apostant pel "canvi". Els socialistes volen explorar les fórmules per desbancar Marta Madrenas de l'alcaldia perquè això és el que "ha demanat la ciutadania". Així ho ha explicat aquest matí la cap de llista, Sílvia Paneque.

Al mateix temps, també ha demanat a ERC que expliqui per què vol "excloure als 8.000 votants" que van votar al partit socialista i per què vol "governar d'esquena a vuit barris on ha guanyat el PSC". "Esquerra no pot fer campanya dient que vol governar per a tots els gironins, i sense ni tan sols haver-nos assegut a parlar, sortir a dir que vol un govern de concentració que exclou una part important de la ciutadania", ha criticat Paneque.