Escenaris polítics oberts i heterogenis

Dos dies després dels comicis, algunes de les principals ciutats i municipis gironins segueixen amb un panorama polític molt indefinit, encara vivint una mena de «ressaca electoral» fruit de 15 dies d'intensa campanya i uns resultats amb els fronts ben oberts. A tall d'exemple, Girona i Figueres es troben en aquest llimb en què Junts per Catalunya ha esdevingut la força més votada però sense assolir la majoria absoluta, de manera que la resta de partits que han obtingut representació comencen una etapa de reflexió per determinar quines possibles negociacions es poden emprendre.

Els 24 municipis amb majoria simple que es mostren en aquesta anàlisi permeten mostrar la gran quantitat d'escenaris incerts que a dia d'avui estan sobre la taula. Aquest és el cas de la capital gironina, on Madrenas (JxCat) va vèncer en nombre de vots i edils però sense assolir la majoria, volent així obrir una ronda de contactes per veure quina de les opcions és la més viable. Malgrat que no descarta governar en solitari, també obre la porta a establir acords per construir un govern més sòlid. Per la seva banda, ERC es vol reunir per fer valoracions, Guanyem sembla que li atrau la unió amb ERC, i el PSC es mostra disposat a parlar amb tothom. Sense confirmar res amb certesa, ja es comencen a entreveure les possibles estratègies. Els pactes més viables de Jordi Masquef (JxCat) a Figueres podrien ser amb ERC o el PSC, partit amb qui han pactat diverses vegades. Com Madrenas, Masquef anuncia que començarà una ronda de contactes sense desestimar l'opció de governar sol.



Altres casos indefinits

Un dels municipis amb més fragmentació política és Blanes, que ja en els anteriors comicis va mostrar un triple empat. En el cas d'enguany, l'alineació es dona entre ERC, que ha obtingut la majoria de vots, PSC i BCP, a l'expectativa d'acords que desencallin el panorama. Un altre municipi amb molta diversitat de partits és Roses, amb JxCat que s'endú la majoria de vots. Una de les observacions destacades és que en moltes poblacions hi ha empats de regidories en les primeres posicions, com ara Cassà, Bescanó, Palafrugell, Roses o Blanes.