JxCat perd la majoria a la Diputació i Tots per l'Empordà entra per primer cop al ple

La Diputació de Girona és una de les grans incògnites que deixa l'endemà electoral. Malgrat que JxCat es manté com a partit més votat, ha perdut la majoria i una aliança que inclogués ERC i PSC amb un dels representants de Guanyem, Independents de la Selva o Tots per l'Empordà que també obtindran l'acta. Els comicis de diumenge han canviat substancialment la composició del ple amb la caiguda de JxCat i l'entrada de la coalició Tots per l'Empordà (TE), que reuneix dotze candidatures independents de la comarca del Baix Empordà, i que aconsegueix un diputat per primer cop.

En espera que es proclamin els resultats definitius –això no serà fins demà– aquells provisionals que surten de l'escrutini assenyalen que dels 27 representants municipals que té la Diputació de Girona, JxCat n'ha obtingut onze. La candidatura perd, doncs, tres dels diputats que havia assolit CiU –més endavant, el PDeCAT– a les eleccions del 2015. D'aquests, dos es reparteixen entre ERC i el PSC (que sumen un representant, respectivament, als que havien obtingut ara fa quatre anys). Així, els republicans passen a tenir nou diputats; i els socialistes, quatre.

Per primer cop, a més, hi ha una nova força que entra a la Diputació. És la de TE, que fa de paraigües d'una dotzena de candidatures independents del Baix Empordà i que, precisament, va néixer arran d'aquestes municipals. La coalició tindrà un diputat durant aquest mandat 2019-2023.

Els dos seients restants, fins arribar als 27 que formen el ple de la Diputació, es reparteixen entre IdS i la CUP (que mantenen, doncs, la representació que havien assolit el 2015).

La pèrdua de la majoria absoluta de JxCat obre, doncs, un nou escenari a l'ens supramunicipal. Durant aquest mandat, el PDeCAT va fer presidents l'alcalde de Llançà, Pere Vila, i posteriorment el de Banyoles, Miquel Noguer (que va accedir al càrrec després que Vila es convertís en delegat del Govern).

A més del mateix Noguer, ara podrien aspirar ser presidents algun dels alcaldes republicans o algun representants socialistes si els republicans i algun altre partit s'avenen a un acord.



Consells Comarcals

Junts per Catalunya guanya als consells comarcals de l'Alt Empordà, el Gironès i la Garrotxa i empata amb ERC als de la Selva i el Pla de l'Estany, amb 10 i 9 consellers respectivament. ERC, en canvi, es converteix en força majoritària al del Baix Empordà amb 12 representants (el 2015 va empatar amb CiU amb 11) i al Ripollès, amb 8. Els partits, però, hauran d'arribar a pactes de governabilitat a la majoria de consells excepte al de la Garrotxa on JxCat ha aconseguit la majoria absoluta amb 14 dels 25 consellers en joc.

Al Consell Comarcal del Gironès amb 33 consellers en joc, Junts per Catalunya ha aconseguit 12 representants dels 14 que tenia amb CiU el 2015 però el segueix de ben a prop ERC amb 11, dos més dels que va aconseguir fa quatre anys. Els dos partits han governat en un pacte que es podria reeditar amb els resultats d'aquests comicis. En aquest consell, la CUP ha aconseguit cinc representants, un més que el 2015 i el PSC també n'ha pujat un, arribant als 4. Cs també ha mantingut el conseller que tenia.

A l'Alt Empordà on CiU ha governat amb el PSC, JxCat ha aconseguit mantenir els 15 representants que tenia però ERC ha pujat amb força passant de 9 a 11 consellers. Els socialistes han mantingut els cinc representants que tenien, igual que la CUP (1) i Cs (1). El PP, en canvi, que s'ha estimbat a la comarca, ha perdut el conseller que ostentava.

Al Consell Comarcal del Baix Empordà, ERC s'ha imposat amb 12 consellers, un més que el 2015 però lluny de la majoria absoluta. En aquest organisme, fa quatre anys CiU i el PSC van arribar a un pacte de govern. Ara, Junts per Catalunya ha aconseguit només 7 dels 33 representants en joc. Fa quatre anys, sota les sigles convergents n'havia aconseguit 11. El PSC n'ha perdut dos i s'ha quedat amb 5, la CUP n'ha aconseguit dos (un més que els 2015), En Comú Guanyem manté el que tenia i Cs n'ha aconseguit un. El PP també ha perdut la representació.

A la Garrotxa, JxCat ha aconseguit revalidar els 14 representants que ostentava i manté la majoria absoluta, la única de la demarcació que li permetrà governar la institució. ERC ha augmentat representació amb 9 consellers davant dels 7 que tenia fa quatre anys. El PSC-CP n'ha perdut un i s'ha quedat amb dos, igual que la CUP que ha perdut un representant dels dos que tenia.

Al Consell del Pla de l'Estany, Junts per Catalunya i ERC han empatat amb 9 consellers cadascun, tot i que JxCat ha guanyat en vots. L'any 2015 CiU va aconseguir 10 representants i ERC, 8. Ambdues formacions van pactar per governar. En aquests comicis, la CUP també ha aconseguit mantenir el conseller que tenia.

L'empat entre JxCat i ERC s'ha repetit al Consell Comarcal de la Selva. Tots dos han aconseguit 10 consellers. L'any 2015, CiU va obtenir 15 representants i Esquerra 10. Els convergents van pactar amb els Independents de la Selva, amb cinc consellers. En aquest comicis, el PSC-CP ha aconseguit un conseller més arribant als 4, ECP ha mantingut els dos que tenia i la CUP i Cs han conservat el que tenien.

Al Ripollès, ERC ha a guanyat amb 8 consellers, tres més dels que va aconseguir el 2015 i JxCat s'ha quedat amb 7, tres menys. CiU ha perdut la majoria absoluta que ostentava tot i que les formacions hauran d'arribar a acords per governar. D'altra banda, el PSC ha aconseguit dos representants, un més que fa quatre anys i la CUP ha mantingut el que tenia.