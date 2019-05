L'èxit de les plataformes independents: dos diputats i nou consellers

Membres de Tots per l'Empordà (TE), que enguany s'ha presentat per primera vegada.

Membres de Tots per l'Empordà (TE), que enguany s'ha presentat per primera vegada. TE

Les llistes independents agafen força a les comarques gironines i els resultats electorals d'aquest diumenge així ho han deixat palès. Un dels primers símptomes de l'expansió que ha tingut el model d'agrupació de les formacions independents ha estat el naixement de Tots per l'Empordà (TE) al Baix Empordà, que enguany ha presentat fins a 12 llistes i ha aconseguit 32 regidors, 4 consellers comarcals i un diputat. El grup confessa inspirar-se amb l'agrupació de formacions municipalistes Independents de la Selva (IdS), que va començar a agafar forma l'any 2011 i que enguany assoleix 47 regidors, treu 5 consellers comarcals, i manté el diputat obtingut fa quatre anys. Tot i això, alguns resultats encara són provisionals i al llarg d'aquests dies tindran lloc les primeres trobades postelectorals.

El preludi de l'agrupació Independents de la Selva va tenir lloc l'any 2007, en què "una sèrie de llistes de la comarca de la Selva es van presentar sota el paraigua de la Federació d'Independents de Catalunya (FIC)", explica el president d'IdS i alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, subratllant que aquesta voluntat d'unió sorgeix perquè "les llistes independents som invisibles, representem el 20% de les llistes electorals de Catalunya però sembla que no existim". Amb aquesta ferma voluntat, IdS es va presentar per primera vegada l'any 2011, amb un total de 5 llistes. La formació va anar consolidant-se i el 2015 va ser un any important perquè van doblar les candidatures, van aconseguir 5 consellers comarcals i van poder entrar a la Diputació de Girona, tot un repte tenint en compte que un dels objectius essencials de l'agrupació és estar present als ens supramunicipals, a banda de treballar per la política municipal. Les eleccions d'enguany mostren com l'agrupació va a l'alça (aquesta es pot distingir amb el nom que li posa el municipi i la partícula 'IdSelva' al darrere).

Després de presentar 5 llistes més que fa quatre anys, Garriga concreta que "passem dels 7.000 vots el 2015 a més de 8.000 el 2019, i això ens permet mantenir un representant a la Diputació de Girona". Segons Garriga, IdS ha obtingut la majoria absoluta a tres municipis: Arbúcies (amb 8 regidors d'un total de 13), Sant Hilari Sacalm (amb 8 edils d'un total també de 13) i Vilobí d'Onyar (amb 7 dels 11 regidors). El mateix destaca la població de Tossa de Mar, on s'ha donat una majoria simple però TU-IdSelva ha estat la llista més votada, obtenint 4 regidors d'un total de 13, els mateixos que JxCat que se situa com a segona força. Garriga enumera alguns municipis on el partit pot ser clau en la constitució de l'ajuntament. Aquest és el cas de Santa Coloma de Farners, Maçanet de la Selva o Riudarenes.

Segons el web de les eleccions del Ministeri de l'Interior, tant IdS com Tots per l'Empordà entren a la llista de les candidatures més votades aquest 2019, composta per 7 llistes amb JxCat en primera posició. Aquestes dades són rellevants tenint en compte que el 2015, cap de les dues agrupacions figuraven en el rànquing.

TE neix amb empenta

El president de Tots per l'Empordà (que apareix amb el nom que li posa el municipi i la partícula 'TE' al darrere), Carles Motas, explica que l'embrió del partit va sorgir quan 5 poblacions del Baix Empordà van coincidir amb l'objectiu de no perdre vots i reforçar la presència als ens supramunicipals. "Vam veure que a diferents municipis es formaven grups independents, ens vam posar en contacte amb ells i vam tirar endavant 12 candidatures a la comarca baix-empordanesa: Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Calonge, Palamós, Palafrugell, Gualta, Torroella-l'Estartit, Ultramort, Begur, Corçà i la Bisbal d'Empordà". L'agrupació s'ha endut 7.030 vots, ha obtingut 32 regidors, 4 consellers i un diputat. El partit ha assolit la majoria absoluta a tres municipis: Gualta (amb 5 de 7 regidors),Ultramort (amb 4 de 5) i Corçà (amb 5 de 9); i una majoria simple a Sant Feliu de Guíxols.



Coalició de formacions independents de Catalunya

Arran del model d'Independents de la Selva (IdS), altres comarques s'han bolcat en aquesta via i enguany s'ha constituït la coalició Independents de Catalunya, on IdS forma part, mentre que Tots per l'Empordà (TE) vol adherir-s'hi. S'han presentat 70 llistes, de les quals 38 són gironines. IdS recomana que els grups independents s'agrupin per comarques i així, consolidar forces.