El líder del PDeCAT fa autocrítica i reclama una «reflexió profunda» a JuntsxCat

El president del PDeCAT, David Bonvehí, va fer ahir autocrítica després dels resultats municipals de JxCat, la fórmula en la qual es van presentar, i va demanar una «reflexió profunda» sobre l'evolució i com ha d'articular-se aquesta força, que incorpora membres del partit i independents.

En una roda de premsa per fer balanç dels comicis, va explicar que fins al dissabte 15 de juny estaran centrats en els pactes postelectorals, però des d'aquest dilluns intensificarà els contactes amb els altres membres de la direcció, agrupacions territorials i sectorials perquè «els resultats evidencien que cal una reflexió».

«JxCat ha estat una bona marca gràcies als candidats del PDeCAT. L'espai de JxCat té sentit si el PDeCAT hi és dins», va sostenir Bonvehí, que va reivindicar que les alcaldies que han revalidat són de candidats que militen políticament en el partit.



Alcaldes del partit

Malgrat considerar que JxCat és una bona marca electoral, va argumentar que, malgrat les variacions, problemes i canvis de lideratges que ha tingut el PDeCAT, continuen sent una referència en l'àmbit territorial.

«El PDeCAT era un partit d'alcaldes, i això continua sent així. El PDeCAT serà el partit dels alcaldes del país», va recalcar Bonvehí, que va concretar que tenen 305 alcaldies amb majoria absoluta i 75 municipis en els quals tenen majoria simple, i on intentaran que hi hagi un alcalde de JxCat.



Visita a Soto del Real

Sobre els resultats de JxCat a Barcelona, va cridar també a l'autocrítica perquè «no han estat igual de bons» que els que han assolit a la resta del territori, però creu que hi ha marge de millora.

Després de mostrar el seu respecte per la feina del cap de llista per Barcelona, Joaquim Forn, del qual va reivindicar que és del PDeCAT, va explicar que el visitarà aquesta setmana a la presó de Soto del Real (Madrid), i que li toca a ell fer la valoració que consideri.

L'exconseller d'Interior i el cap de llista del partit està tancat a la presó de Soto del Real per l'1-O i sol·licitarà permís per poder acudir a la sessió constitutiva del nou Ajuntament de Barcelona.