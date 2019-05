«Podem liderar un canvi polític a l'Ajuntament»

No esperaven millors resultats, en el fons?

Era molt remot guanyar aquestes eleccions, i més tenint en compte que ja sabíem que a causa de coincidir amb les europees hi hauria molt de vot cap a en Puigdemont i JxC. Entre això i el creixement a tot el país d'ERC i PSC, no era fàcil. Confiàvem quedar segons, i és el que ha passat. Som segons i amb capacitat de liderar un possible relleu polític a l'Ajuntament. Dependrà de com vagin les coses els pròxims dies.

A què atribueix els resultats?

A la solidesa d'un projecte que en només set mesos ha aconseguit sumar molta gent diversa, amb connexions a les entitats i als moviments socials, però també als sectors professionals. Aquest treball conjunt ha fet que la gent ens valorés com una opció rigorosa, que vol portar la ciutat cap a altres coordenades polítiques.

Com queda l'Ajuntament?

L'Ajuntament és igualment republicà com ho ha sigut els darrers quatre anys i, a més a més, ha tendit cap a l'esquerra.

Això significa que no descarta un pacte tripartit d'esquerres Guanyem-PSC-ERC?

Ho hem de valorar als nostres espais de participació, perquè som una candidatura assembleària. Però entenc que la baixada de Marta Madrenas i l'ascens de les esquerres ens obliga si més no a veure quins mecanismes tenim per concretar més polítiques republicanes i més polítiques d'esquerres i socials a Girona. En les pròximes hores plantejarem una proposta a la resta de partits de la ciutat, per parlar-ne tant amb ells com amb la ciutadania.

Doncs l'hi pregunto d'una altra manera: quan diu que cal un relleu polític a l'Ajuntament de Girona, a què es refereix?

Nosaltres hem dit sempre que el nostre aliat natural a Girona és ERC, ells i nosaltres som republicans i busquem un relleu en clau social a la ciutat. Per tant, parlarem amb ells i veurem si tenen ganes de sumar i remar conjuntament. A partir d'aquí, presentar la proposta als altres actors, per veure si hi podria haver més suports de cara a una investidura.

La gent entendria que donessin suport, activament o passiva, a l'equip de Marta Madrenas?

Amb la Marta Madrenas compartim l'anhel d'una república catalana, i això ho treballarem amb ells i amb qui faci falta. El que no entendria la gent és que, amb el programa que hem presentat, tan allunyat del de la Madrenas, acabéssim avalant implícita o explícitament la seva investidura.

De cara a pactes, prioritza la independència o aspectes socials?

Són àmbits indestriables. Ara bé, si en els últims quatre anys l'Ajuntament s'ha centrat més en el tema nacional que en el dia a dia i les polítiques municipals, el que toca ara és que el futur govern posi el focus en les polítiques de ciutat. Sense perdre de vista que cal seguir treballant per aconseguir la república catalana.

Què hauria de canviar al govern de Girona?

El que segur que ha de canviar és la política d'aparador que s'ha dut a terme els darrers vuit anys. Política basada a buscar cada dia la fotografia però no gestionar els problemes de la ciutat. Ara toca treball de fons, més consens i més acords amb altres grups en lloc d'anar a buscar el titular cada dia a la premsa.