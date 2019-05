Madrenas venç en 11 barris, el PSC en 6 i Guanyem Girona en 2

Junts per Catalunya-Girona va guanyar les eleccions municipals de diumenge en onze barris. Tot i això, el partit de Marta Madrenas se li van escapar vuit zones. Aquestes van anar a parar en mans del PSC (sis) i Guanyem (dues).

Els socialistes -que van quedar tercers amb sis regidors- van vèncer amb gran avantatge a Font de la Pólvora i a Vila-roja, emportant-se el 80% i el 61% dels vots respectivament. Per exemple, a Font el grup encapçalat per Sílvia Paneque va obtenir 317 vots, i la segona força, Guanyem, només 21. Una diferència abismal que mostra com el PSC compta amb zones molt arrelades al partit. Els socialistes també van ser la força més votada a Taialà, a Can Gibert del Pla, a Pont Major i a Sant Ponç.

Per altra banda, Guanyem Girona -que va quedar segon amb sis regidors- va guanyar a Sant Daniel (39% dels vots) i al Barri Vell (37%). Cal recordar que la formació ha dut a terme una intensa campanya al nucli antic de Girona per acabar amb la proliferació massiva de pisos turístics, una de les principals queixes dels veïns d?aquesta zona.

En aquests vuit punts, JxCat no va aconseguir ser la primera força però, en sis d?ells va quedar en segona posició. Només va punxar a Font de la Pólvora (que va quedar en sisena posició) i a Vila-roja (en quart lloc).

La sorpresa la trobem a ERC, que no va aconseguir guanyar a cap barri, ni tampoc ser la segona força. El partit liderat per Quim Ayats va obtenir quatre regidors, i va quedar en quarta posició en els resultats globals de tota la ciutat.

D?altra banda, Cs -que va obtenir dos escons- va ser la segona força més votada a Vila-roja amb 63 vots (13%). La formació taronja també va obtenir bons resultats a Taialà (11%), Can Gibert del Pla (10%) i Fontajau (9%).

El barri de Vila-roja també va ser on Vox va obtenir més suports?(3,41% de les butlletes), seguit per Pont Major (2,57%), Can Gibert del Pla (2,39%) i Santa Eugènia (2,11%). Per últim el PP es va emportar el 6,25% dels vots de Pedret; el 4,74% del Barri Vell, i el 4,52% de Font de la Pólvora.