«A les municipals els partits tenen cert pes, però es trien persones»

Salt ha validat la seva acció de govern o el paper d'ERC a Catalunya?

La gent de Salt ha validat la feina que hem fet a la ciutat, no només la de l'alcalde sinó la de tot el grup municipal d'ERC. Aquests quatre anys hi hem dedicat molts esforços i, al final, qui sembra recull. Passar de 5 a 7 regidors és una mostra de suport a la gestió feta i a les propostes de futur.

Buscarà un pacte per arribar als 11 regidors?

Haurem de valorar entre tots, militància inclosa, quina és la millor opció. Estem oberts a tot.

Però té alguna preferència?

Escoltaré la militància, com he fet sempre. I la decisió que prenguem serà conjunta.

Diria que Salt espera de vostè un govern d'esquerres o un govern independentista?

He, he, crec que Salt vol un govern que governi i que faci funcionar el municipi. I els resultats ens avalen en aquesta línia. El suport que ens han donat significa que els ciutadans volen gent compromesa i que tiri els projectes municipals endavant.

Serà el seu segon mandat. Es presentarà a més?

La política no és la meva professió, hi estic només de pas. La dedicació a la política, per mi, ha de tenir una temporalitat, per tant, crec que dos mandats poden ser suficients.

Com explica que en dues ciutats veïnes ERC i JxCat tinguin resultats tan divergents?

Les eleccions municipals són això, els ciutadans trien persones, llistes, gestió feta... Les marques de partit tenen un pes, evidentment, però el pes de les persones és molt rellevant. Potser hi ha votants que no combreguen al 100% amb les idees del partit, però combreguen amb la capacitat de les persones d'una llista.

Em fa la impressió de posar per davant l'acció municipal a la de país.

Jo em presento per ser alcalde del meu poble, em dec als meus ciutadans i a gestionar la realitat del municipi. Per tant, sempre intento escoltar tothom, independentment d'ideologies. Governant en minoria hem aprovat quatre pressupostos, això hauria sigut molt difícil depenent de quin discurs o quina actitud hagués tingut. Tot i això, des del municipi procuro treballar per al país.