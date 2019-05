La participació a la demarcació creix fins al 65,89% i és la segona més alta de Catalunya

La participació a les municipals s'ha situat en un 65,89% a les comarques de Girona, una xifra superior a la de fa quatre anys, quan va ser d'un 58,91%. En total, en aquesta ocasió han votat 340.274 persones, o sigui que només un 34,11% s'ha quedat a casa. Els votants, a més, tenien molt clar per a qui volien que anés la seva papereta: només hi ha hagut un 2,11% de vots en blanc (l'any 2015 va ser un 2,41%) i els vots nuls han significat un 1,1%, mentre que fa quatre anys havien suposat un 1,43%. A la capital, Girona, la participació s'ha situat lleugerament per sota la mitjana de la província, amb un 65,1%.

Girona ha estat la segona demarcació amb una major participació de tot Catalunya, situant-se només per darrera de Lleida, que ha arribat fins al 68,68%. En el cas de Tarragona, hi ha hagut un 65,35% de participació, mentre que a la província de Barcelona és on ha estat més baixa: un 64,31%.

Una de les curiositats que va deixar la nit electoral va ser el cas de Foixà, on des de 2011 es presenten Escons en Blanc, que tenen l'únic objectiu de deixar buits els seients. En aquesta ocasió, han passat d'un a dos regidors, mentre que Junts per Catalunya, l'altra llista que es presentava, n'ha obtingut 5.