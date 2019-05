Puigdemont obté més de 38.000 vots fora de Catalunya

La candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions europees va obtenir diumenge el suport de 38.262 votants de fora de Catalunya. Suposa el 3,7% del total de vots de la candidatura, i sobretot van arribar de les illes Balears, on la llista de Junts va obtenir un suport electoral del 2,55%.

Com que en les eleccions europees la circumscripció electoral és única a tot Espanya, els votants d'arreu de l'estat pot votar qualsevol candidatura. En el cas de Junts, més del 96 per cent dels 1.025.411 vots totals venen de Catalunya. La resta, 38.262 vots, van venir d'aquestes autonomies:

Balears: 10.663

València: 6.951

País Basc: 5.056

Madrid: 3.745

Andalusia: 2.480

Galícia:1.958

Canàries: 1807

Navarra: 1.331

Aragó: 1.131

Astúries: 567

Castella-la Manxa: 564

Castella Lleó: 846

Múrcia: 386

Extremadura: 310

Cantàbria 254

La Rioja: 167

Melilla: 30

Ceuta: 16

El triomf de Puigdemont a les europees a Catalunya contrasta amb el previsible suport residual a la resta de territoris: excepte Balears (2,55% dels vots), en cap altra comunitat va aconseguir el 0,5% dels vots.

Junqueras dobla Puigdemont a Balears

Tot i el suport obtingut per Junts a les Balears, la candidatura ERC-Ara Repúbliques encapçalada per Oriol Junqueras, va superar en 9.867 vots a la de Carles Puigdemont a les illes. La llista de Junqueras va obtenir 20.530 vots a les Balears, el que representa un 4,9 per cent del total i la situa com la sisena més votada per darrere de PSOE, PP, Cs, Podem-EUIB i Vox.