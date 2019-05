Brussel·les adverteix que l'acta de Puigdemont «és un problema d'Espanya»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va assegurar que l'informe de la cambra sobre la qüestió de l'acta de Carles Puigdemont diu que aquest «és un problema espanyol». El text filtrat abans dels comicis afirmava que un eurodiputat electe en la seva situació hauria de passar per Madrid a recollir l'acta d'eurodiputat. Preguntat sobre si aquest informe encara té validesa i si Puigdemont podria o no assumir l'acta, Tajani va esquivar respondre afirmant que «és important fer la mateixa pregunta al Govern d'Espanya». El Parlament Europeu està esperant veure si Espanya autoritza els europarlamentaris presos i a l'estranger per recollir l'acta, i si els permet exercir com a eurodiputats i mantenir la immunitat parlamentària o, per contra, envia un suplicatori.

Per part seva, la portaveu del Govern català, Meritxell Budó, va confiar que Puigdemont i Oriol Junqueras puguin recollir l'acta i exercir d'eurodiputats en haver estat elegits en els comicis del 26 de maig. «Si et pots presentar legalment en unes eleccions al Parlament Europeu has de poder exercir el teu càrrec amb totes les garanties. N'estem segurs que trobarem la manera perquè Puigdemont, Toni Comín i Junqueras puguin exercir el seu càrrec i recollir l'acta», va defensar.

També va reivindicar que «el que decideixen les urnes no es pot canviar als despatxos, com ha passat al Congrés i passarà al Senat», i va criticar així la decisió de la presidenta de la cambra baixa, la socialista Meritxell Batet, de suspendre els diputats de JxCat i ERC elegits a les generals. «Batet va suspendre els diputats sense tenir una resolució ni una votació a la Cambra, només amb un informe dels lletrats i una votació de la Mesa», va retreure. Per això, la també consellera de la Presidència va desitjar que no es repeteixi «aquest greuge».

Paral·lelament, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va considerar un «frau» que la coalició Lliures per Europa (Junts), encapçalada per Puigdemont, rebi més d'un milió d'euros de l'Estat pels escons i vots aconseguits als comicis europeus. «Que els espanyols, amb els seus impostos i amb els seus diners, que compleixen cada dia, que han de treballar i fer un esforç, hagin de pagar-li més d'un milió d'euros a Puigdemont, a mi em sembla un frau, una burla a la democràcia i al sentit comú», va criticar Rivera.

El líder de Ciutadans va assegurar que aquesta situació és un «símptoma de coses que no funcionen» i va afirmar que la seva formació impulsarà al Congrés dels Diputats una reforma de la llei electoral perquè no torni a passar. Va afegir que aquesta reforma per «impedir que un pròfug de la Justícia pugui ser candidat d'una llista electoral» serà una de les primeres lleis que Ciutadans porti al Congrés en aquesta legislatura.

Segons va assegurar el líder de Ciutadans, la gent «no entén com algú pot emportar-se diners públics quan ha intentat destruir la democràcia (...) i s'ha rigut del sistema democràtic utilitzant una llei electoral que no ha estat reformada com hagués estat necessari». «L'esperpent que vam veure amb gent processada seient en un escó no té cap sentit», va afirmar Rivera.