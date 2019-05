Ciutadans condiciona ara els pactes a qui «renegui» de Pedro Sánchez

El secretari general de Ciutadans, José Villegas, va afirmar ahir que «el més normal» després de les eleccions municipals i autonòmiques del diumenge és que el seu partit arribi a acords amb el PP per governar en comunitats i municipis, però també es va mostrar obert a possibles pactes amb candidats socialistes que «reneguin» de les polítiques del Govern de Pedro Sánchez.

Així ho va explicar en una roda de premsa en la seu de Ciutadans després de la primera reunió del Comitè Nacional de Negociació per a la Formació de Governs Autonòmics i Locals, on va explicar que ara com ara no s'han iniciat converses en cap territori. Segons va indicar, l'objectiu de Ciutadans serà que s'apliquin «polítiques» noves en els futurs governs.

Encara que va recordar que en campanya Ciutadans va dir que seria «molt difícil» aconseguir pactes electorals amb «el PSOE de Sánchez», va assenyalar que volen veure si en algun lloc «hi ha algú que renegui de les polítiques de Sánchez, dels pactes amb separatistes i populistes i que cregui que és hora d'aplicar el 155 a Catalunya».

«Si hi hagués algú en algun lloc, cosa que ara mateix no veiem, també se'n podria parlar. Però el normal és que arribem a acords amb el PP», va afirmar.

Villegas ha indicat en diverses ocasions que el model a seguir és la negociació amb el PP a Andalusia, on Ciutadans comparteix el poder amb l'Executiu presidit pel popular Juanma Moreno. «La nostra idea són governs moderats i centrats amb propostes liberals» amb partits que «estiguin prop de la moderació» i la resta «hauran de decidir com es posicionen», va dir Villegas. És per això que veu més coincidències amb el PP i «en algun cas amb el PSOE»; mentre que Vox «haurà de decidir si avala o no» els pactes on participi Ciutadans. El secretari general de Cs va remarcar que els pactes encara estan en fase molt inicial i no han començat les negociacions.

Villegas també va insistir que no facilitaran la investidura de Pedro Sánchez «ni per activa ni per passiva». «No entrarem en cap tipus de negociació» per fer president el líder del PSOE, va assegurar el secretari general de Cs. «Complirem amb allò que vam dir en campanya», va assegurar Villegas, i seran «oposició».



Pactes als governs autonòmics

El secretari general va evitar referir-se a casos de comunitats autònomes concretes per les quals se li va preguntar, negant-se a avançar quina serà la posició de Ciutadans a Múrcia, Aragó, Castella i Lleó o Madrid, on podrien pactar tant amb el PP com amb el PSOE.

En relació amb les declaracions del candidat de Cs a la Presidència de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, sobre la fi d'una etapa i la necessitat d'un canvi en aquesta comunitat -on el PP governa des de 1987-, Villegas va dir estar d'acord amb ell en què «s'ha acabat una era, la del bipartidisme», i que ara Cs tindrà un paper fonamental en molts governs autonòmics i locals. «Però això no prejutja quins seran els pactes», i «ara per ara no hi ha possibilitat de dir en un lloc determinat estem més prop d'un partit o d'un altre», va aclarir.

El dirigent va declarar que començaran «immediatament» les converses amb el PP i amb el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, per a establir el procediment de negociació després dels comicis municipals i autonòmics. Però va avisar que les negociacions no seran ràpides i que en alguns llocs seran «llargues i dificultoses».



PP sí, Vox no

La portaveu de Cs, Inés Arrimadas també va assegurar ahir en entrevistes a 'RNE' i a la 'Cope' que la seva formació «prioritzarà governs» amb el PP i va considerar «molt difícil» pactar amb el PSOE. Tanmateix, no va tancar la porta a pactes amb els socialistes a alguns municipis.

D'altra banda, el candidat de Cs a la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, va assegurar a Antena 3 que no negociarà amb el PSOE per formar govern, encara que els socialistes hagin guanyat les eleccions a l'autonomia. Aguado va dir que es reunirà amb la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso aquesta setmana per negociar. Tanmateix, va dir que no vol membres de Vox a l'hipotètic govern amb el PP a Madrid.