Arran del model d'Independents de la Selva (IdS), altres comarques s'han bolcat en aquesta via i enguany s'ha constituït la coalició Independents de Catalunya, on IdS forma part, mentre que Tots per l'Empordà (TE) vol adherir-s'hi. S'han presentat 70 llistes, de les quals 38 són gironines. IdS recomana que els grups independents s'agrupin per comarques i així, consolidar forces.