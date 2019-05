«Si després de dues majories et continuen votant, és que no has sigut un dèspota»

És plàcid, mirar com en altres ciutats estan pendents de pactes postelectorals?

En definitiva, és el que la gent ha votat. Si Banyoles ha votat que nosaltres hem de defensar el nostre programa, tenim aquesta enorme responsabilitat. Evidentment, la feina de buscar acords d'investidura no la tenim. A canvi, tenim aquesta enorme responsabilitat.

Una majoria absoluta és la millor manera d'acabar convertit en dèspota?

És la tercera majoria absoluta seguida, si la gent et continua votant, significa que no has actuat com un dèspota. La gent és sàvia, et col·loca on creu que mereixes estar, si m'hagués comportat com un dèspota, m'hauria col·locat en un altre lloc. Si no ho ha fet, probablement és perquè, tot i tenir majoria absoluta, un es dedica a governar per a tothom. I a tirar endavant un model de ciutat que a la gent li deu semblar bé. No he actuat mai despòticament ni conscientment ni inconscientment. Ni se m'ha passat mai pel cap, ni ho he fet mai, ni penso fer-ho.

Com es fa per assolir tres majories absolutes seguides?

Fent moltes coses, fent-les bé, parlant molt amb la gent, complint el programa electoral... Em penso que és el que hem estat fent durant tot aquest temps. A final, es tracta de fer les coses amb ordre i tocant de peus a terra, amb seriositat, per millorar la ciutat de manera constant.

De què està més satisfet de tots els seus anys d'alcalde?

Del que em sento més satisfet és de tenir la confiança de la gent, perquè significa que hem estat al seu costat. D'accions de govern n'hem fet moltes, i a vegades una que et sembla molt petita resulta ser més important que una de gran. Hem realitzat tot el que pensàvem que milloraria la qualitat de vida dels banyolins.

Curiós, que vostè assoleixi la majoria mentre JxCat no és que en general estigui per tirar coets.

En les eleccions municipals, més que votar les sigles es vota la persona i l'equip, es mira molt en clau local. A les comarques de Girona hi ha hagut altres majories de JxCat.

Quan pensa retirar-se? No se'n cansa?

Aquesta és una feina que, si et notes cansat, l'has de deixar immediatament. Si no ho fas així, si no te'n vas quan perds la il·lusió, no et preocupis que ja et traurà la gent a les següents eleccions.

Perilla la presidència de la Diputació que també ocupa vostè?

Seria imprudent parlar en aquest moment de la Diputació. Primer cal veure com evolucionen els acords i pactes en tants ajuntaments que n'estan pendents.