ERC descarta a Girona un govern d'esquerres amb Guanyem i PSC

ERC va descartar ahir formar un govern d'esquerres alternatiu a l'Ajuntament de Girona amb Guanyem i PSC. El candidat republicà, Quim Ayats, va afirmar en roda de premsa que no pactaran amb els socialistes. «No volem un govern supeditat al 155», va afirmar contundent.

Un tripartit d'esquerres era un dels escenaris que podia tenir lloc al consistori gironí després dels resultats de les eleccions municipals de diumenge. Aquesta era l'opció més viable per fer un canvi a l'Ajuntament i apartar Marta Madrenas de l'alcaldia. Tot i això, Esquerra ja va assegurar ahir que votaran en contra a qualsevol proposta que inclogui els socialistes al govern municipal, pel suport del PSOE a aplicar el 155 a Catalunya.

ERC proposa un govern a tres amb Junts per Catalunya-Girona i Guanyem. «Volem un govern fort, unitari, independentista, que cuidi la ciutadania i no depenent del 155», va afirmar Ayats, repetint que no pactaran ni amb el PSC ni amb Cs. La formació ja ha fet arribar la proposta a Marta Madrenas i avui la traslladarà a Lluc Salellas. «Convidem les forces a seure i a buscar aquest acord possible», va dir.

Tot i això, sembla que JxCat i Guanyem no veuen amb els mateixos bons ulls aquest tripartit independentista. Els dos grups han presentat en aquestes eleccions dos models de ciutat antagònics. A més, Madrenas ha criticat en diferents ocasions que la CUP (la formació principal de Guanyem) són els del «no a tot». Per tant, un govern conjunt amb aquests dos grups, que necessitarien arribar a consensos, seria complicat.



Tampoc JxCat i ERC

D'altra banda, Esquerra també va descartar un govern format únicament per JxCat i ERC, que necessitaria l'abstenció d'algun altre partit. «La nostra proposta és a tres, volem estirar tothom», va subratllar Ayats.

Davant de la posició ferma d'Esquerra, l'escenari de Madrenas governant en minoria agafa més força. Un sistema de gestió que la candidata de JxCat coneix molt bé, ja que aquest darrer any i mig ha governat en solitari després que el PSC marxés del govern. Tot i això, Madrenas comptava amb 10 regidors i ara només en té nou. És a dir, en la situació actual necessitaria més consensos per pactar qualsevol mesura que volgués tirar endavant o els mateixos pressupostos.

Sobre aquest possible escenari es va pronunciar ahir Guanyem Girona. El candidat de la formació, Lluc Salellas, va fer un tuit pocs minuts després de saber-se la posició d'ERC dient que un «govern republicà i d'esquerres suma més que un govern en solitari de Madrenas».

Salellas va reafirmar la seva voluntat que a la ciutat de Girona hi hagi un canvi perquè «això és el que les urnes van expressar diumenge», va apuntar. «Parlarem amb tothom per fer-ho possible, essent generosos però fidels al mandat del nostre electorat: govern social, republicà i transformador», va afegir.



El PSC també aposta pel canvi

D'altra banda, el PSC continua apostant pel «canvi» i el «consens» a l'Ajuntament de Girona. Els socialistes volen explorar totes les fórmules per desbancar Marta Madrenas de l'alcaldia perquè això és el que «ha demanat la ciutadania». Així ho va explicar la cap de llista, Sílvia Paneque, en declaracions als mitjans de comunicació.

La socialista també va criticar la posició d'Esquerra de no voler pactar amb la seva formació. Paneque va demanar a Ayats que expliqui per què vol «excloure els 8.000 votants» que van donar suport al partit socialista el diumenge i per què vol «governar d'esquena a vuit barris on ha guanyat el PSC».

Per a Paneque aquesta decisió del partit d'Ayats contradiu el que han anat dient durant les setmanes prèvies a les eleccions. «Esquerra no pot fer campanya dient que vol governar per a tots els gironins i, sense ni tan sols haver-nos assegut a parlar, sortir a dir que vol un govern de concentració que exclou una part important de la ciutadania», va criticar.

En la mateixa línia, la candidata va destacar que «si es vol governar per a tota la ciutat», s'ha de comptar «sí o sí» amb el PSC. El grup va posar en relleu l'augment de 3.000 vots que van obtenir en els passats comicis. «I a més, ho hem fet d'una forma equilibrada arreu de la ciutat», va destacar. «Hem guanyat a vuit barris i això requereix que les altres forces polítiques tinguin en compte el PSC, sense exclusions», va concloure.