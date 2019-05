Garzón anteposa el seu programa a formar govern amb el PSOE

El coordinador federal d'Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, va assenyalar ahir que la seva formació considera que el més important és l'acord programàtic que reverteixi les retallades socials. En contra de la demanda d'Iglesias en formar una coalició, Garzón va dir que estan «oberts a tot», però sempre passant per debatre el seu programa. «Ja veurem fins on es pot arribar, i en funció d'això optarem per una col·laboració o una altra», va remarcar.

En roda de premsa, el coordinador va assenyalar que qualsevol decisió d'acord amb els socialistes passarà per la militància d'IU, tot i que va mostrar-se obert a les múltiples possiblitats de col·laboració amb el PSOE.

D'altra banda, Garzón va insistir que els socialistes han volgut esperar a obrir negociacions a després del 26M perquè «volien explorar la via taronja».



Defensa de la confluència

D'altra banda, el coordinador federal va defensar les candidatures d'unitat popular amb Podem, ja que va assegurar que on s'han presentat han aguantat «millor» que quan s'han presentat en solitari.