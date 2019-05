Guanyem Girona aposta per un govern conjunt amb ERC. Així ho ha explicat avui el cap de llista de la formació, Lluc Salellas, en roda de premsa. Per la formació, la ciutat de Girona va votar diumenge "en clau d'esquerres i republicana". Per això, Guanyem considera que la fórmula que proposen és "la millor solució per la ciutat".

Esquerra (4) i Guanyem (6) sumen 10 regidors, un més que el partit liderat per Marta Madrenas, Junts per Catalunya-Girona. Tot i això, perquè aquesta proposta sigui factible necessitarien els vots favorables del PSC en la investidura d'aquest govern. És per aquest motiu que Salellas ha demanat a la cap de llista socialista, Sílvia Paneque, que hi voti a favor. "Paneque haurà d'escollir qui volen a l'alcaldia, si Madrenas o Salellas amb un acord amb Esquerra", ha afirmat, descartant un "pacte previ" amb els socialistes, "el partit del 155" perquè els hi donin el vots.

"Com a segona força ens toca i tenim la responsabilitat de plantejar la proposta que desencalli el relleu polític en aquesta ciutat", ha explicat Salellas. Guanyem ha traslladat aquesta fórmula als líders de JxCat, PSC i ERC.

Rebutja les altres propostes

La formació ha declinat la proposta feta ahir per Esquerra d'un tripartit independentista amb JxCat, ERC i Guanyem. Salellas ha exposat que els resultats de diumenge "parlen clarament d'un desgast i un descens de l'actual govern". D'aquesta forma, el grup ha reiterat el seu "no rotund" a pactar amb JxCat. "Guanyem es va presentar com una alternativa al govern de Marta Madrenas, i el que no farem ara és amb programes tan diferents i diversos pactar amb ells", ha assegurat Saellas.

Tampoc veuen amb bons ulls la combinació de Guanyem, ERC i PSC a l'Ajuntament de Girona perquè no poden "articular un govern conjunt amb un partit, els socialistes, que encara defensen el 155". "No és possible", ha subratllat.

Salellas considera que els socialistes han fet una proposta de ciutat "però no han entès el context de país", mentre que ERC ha fet "una proposta de país però no han entès el context de la ciutat". És per aquest motiu que Guanyem considera que la seva fórmula "lliga ciutat i país".

La formació ha defensat que el programa de Guanyem i ERC té "moltes similituds" i que per tant l'aliança és possible. El grup, però, no ha volgut a entrar a explicar com es repartirien les regidories i càrrecs. "Serem tan generosos com faci falta", ha destacat en aquest sentit Salellas. "Proposem un govern social, transformador, progressista i compromès amb la República catalana", ha afegit, destacant que aquesta proposta va ser escollida i avalada ahir en assemblea.