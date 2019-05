Interior admet que hi ha un «desquadrament» amb les dades de les eleccions

El Ministeri de l'Interior ha admès que hi ha un "desquadrament" amb les dades provisionals de les eleccions municipals del 26-M però ha assegurat que no afecta el repartiment de regidors. Fonts d'Interior han explicat aquest dimecres els "malentesos" per la manera com va difondre els resultats l'empresa contractada per concurs públic per fer-ne el bolcat a la pàgina web, Scytl-Vector. Segons Interior, no va sumar al resultat total de cada partit per demarcació els vots que no han servit a les formacions polítiques per obtenir regidor. Per exemple, segons va poder detectar l'ACN, el web de resultats provisionals dona al PP a tota la demarcació de Girona poc més de 900 vots, i en canvi, només a la ciutat de Girona, ja en va treure 1.400. Interior ha dit que aquesta "aparent" absència de vots és conseqüència de la metodologia de presentació del resultat però ha afirmat que el recompte per municipi va ser "generalment correcte".

L'empresa ha preparat una nova versió de la pàgina web amb un nou criteri que inclourà la suma total de vots emesos -no només els que han donat representació als partits- i Interior espera que estigui disponible aquest dimecres. En un primer moment, el Ministeri de l'Interior va reconèixer errors puntuals de l'empresa adjudicatària i va puntualitzar que el recompte no és oficial fins que dimecres es faci l'escrutini general i dijous es proclamin els càrrecs electes al BOE.

La CUP també va denunciar dimarts que va obtenir 55.567 vots més a Catalunya dels que apareixien en el mateix web, una circumstància que, segons el partit, els atribuiria 337 regidors i no 335, com s'indicava inicialment. Segons la versió d'Interior, la diferència de vots entre la suma dels resultats municipi per municipi i la que apareix al web per a tota Catalunya és perquè la segona només conté els vots que han servit per obtenir escó i no el total.

"Així les coses, uns i altres interpreten que nombrosos ajuntaments podrien veure com canvia el repartiment de regidors, i la veritat no és aquesta", diu Interior, ja que es va fer l'escrutini de totes les paperetes en el resultat que es dona per municipi.