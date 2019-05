Junts per Roses rebutja pactar «amb els del 155»

La cap de llista de Junts per Roses, Montse Mindan.

Junts per Roses va guanyar les eleccions al municipi per noranta vots de diferència. Va empatar a quatre regidors amb ERC i ara la cap de llista, Montse Mindan, haurà de buscar aliances per poder governar Roses.

Mindan, que fins ara governava amb cinc regidors amb un acord amb Gent del Poble (GdP), descarta un possible pacte amb el PSC (3), així com amb el PP (1) i Cs (1). La clau del nou govern podria estar a les mans de Gent del Poble i caldrà veure la posició del nou partit Lliures amb l'empresari Pere Gotanegra.

«Ningú diu que sigui fàcil, però és el moment de posar al davant els nostres programes electorals i intentar pactar per treballar per Roses», deia Mindan en declaracions a Empordà TV. Tot i això, Mindan insisteix que la línia vermella està en aquells partits que van donar suport a l'aplicació de l'article 155, deixant fora de qualsevol acord socialistes, Cs i populars.

Des d'ERC, consideren que ara és el moment de «parlar amb els grups municipals i amb la militància». Joan Plana assegura que no han complert l'objectiu que s'havien marcat, tot i estar contents per haver superat el màxim històric de la formació a Roses.