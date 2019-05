Maragall proposa a JxCat i comuns un acord d'investidura

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, proposarà a BComú i JxCat un acord d'investidura en les reunions que tindrà avui amb Ada Colau i Elsa Artadi. Ho va explicar ahir Maragall, que planteja un acord d'investidura basat en mesures socials i en la defensa dels «objectius de llibertat i democràcia» i d'un referèndum d'autodeterminació.

En roda de premsa l'alcaldable a l'Ajuntament de Barcelona va explicar que «estic plantejant un acord d'investidura a tres», i va apuntar que deixa per a una segona fase la negociació d'un acord de govern local en el qual «s'aprofundeixi» i es treballi per resoldre les «contradiccions» entre Barcelona en Comú i JxCat, encara que no descarta governar en solitari si no resulta possible aquest pacte a tres bandes.

La d'avui serà la primera reunió entre els líders de les dues formacions que van obtenir més vots en les eleccions municipals del 26 de maig. Colau ja ha manifestat la voluntat de fer un tripartit d'esquerres a Barcelona amb ERC, BComú i PSC i es reunirà amb el candidat socialista, Jaume Collboni, en els pròxims dies. Aquest, però, ja es va mostrar taxatiu sobre la possibilitat de pactar amb formacions sobiranistes, una opció que va rebutjar. En canvi es va mostrar disposat a escoltar les propostes dels comuns. D'altra banda, Maragall fins ara ha rebutjat qualsevol pacte amb els socialistes i preferix un acord que també inclogui JxCat, amb qui no vol pactar BComú.

JxCat i PSC descarten tripartit

De la seva banda, la regidora electa de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, va descartar ahir participar en un govern municipal tripartit amb ERC i Colau, i només preveu un executiu format per la seva formació i ERC. En una entrevista a TV3, Artadi va assegurar que Colau ja va descartar dilluns aquesta possibilitat i que ambdues formacions tenen «models diferents».

En canvi, va advocar per un executiu d'ERC i JxCat, amb Maragall com a alcalde, perquè així hi hagi «un govern diferent, nou i independentista». Així mateix va assegurar que estan treballant amb ERC «per fer-ho possible».

D'altra banda, Artadi va indicar que cal «posar ordre» entre el PDeCAT, JxCat i la Crida, formacions que conflueixen en la coalició. L'exconsellera va indicar que és «Imprescindible» un procés d'ordenació que tingui lloc aquest estiu, per tal de posar ordre i establir «òrgans de desició i formes de treballar més eficients».

En el cas del PSC, Collboni va reiterar ahir la seva negativa a formar un govern tripartit, assegurant que «ni investirem un alcalde independentista ni formarem part d'una coalició en la qual hi hagi independentistes», va recalcar Collboni, que no vol «inestabilitat ni baralles internes en el govern» municipal.



Ciutadans estudiarà pactes

En el cas de Ciutadans, el president de la formació al Parlament, Carlos Carrizosa, va explicar que analitzaran els possibles pactes que es poden produir a l'Ajuntament de Barcelona en un comitè intern de negociació. Posteriorment traslladaran la decisió a un òrgan conjunt amb la plataforma BC Canvi del candidat a l'alcaldia, Manuel Valls.