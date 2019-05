Maroto assegura que els interlocutors prioritaris del PP són Cs i Vox

El sotssecretari d'Organització del PP, Javier Maroto, va assenyalar ahir que el PP no preveu «cap altra possibilitat» que governs dirigits a Madrid pels seus candidats a l'Ajuntament i la Comunitat, José Luis Martínez Almeida i Isabel Díaz Ayuso. A més, va dir que el seu «interlocutor en primera instància» és Cs però es va obrir a pactes amb Vox seguint la «via andalusa» perquè, al seu entendre, «la clau» no és amb qui es pacta sinó què pactes i per a què.

En una entrevista a La Sexta, Maroto va explicar que en aquestes setmanes hi haurà converses «públiques i privades» amb les «diferents opcions», però va subratllar que no podran oferir «pactes sòlids» fins als dies «pròxims» a les dates d'investidura.

D'altra banda, el candidat del PP a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, va demanar ahir a la seva formació «evitar» pactar amb Vox en ser un partit d'extrema dreta, ja que tenen «més diferències que punts en comú». Ho va assegurar en una entrevista a RAC1, on va dir que mentre que el projecte popular «és de centredreta moderna», el partit que lidera Santiago Abascal «no representa el mateix».