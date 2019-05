El pacte a tres bandes a Cambrils deixa fora el PSC del govern

Cambrils és un dels municipis catalans que més aviat ha conformat un pacte de govern. ERC, liderat per l'actual alcaldessa, Camí Mendoza, repetirà en el càrrec juntament amb Junts per Cambrils i Nou Moviment Ciutadà. Aquest acord deixarà fora un dels socis de govern de l'anterior legislatura, el PSC. Mendoza va reconèixer ahir que la situació política ha condicionat el canvi de soci. En aquesta legislatura els republicans, que han guanyat dos regidors respecte als anteriors comicis, tornen a apostar per la fórmula del tripartit que fins ara havien aplicat amb PSC i JxCat.