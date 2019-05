Puigdemont va rebre 846 vots a Castella i Lleó

La candidatura de Lliures per Europa (Junts), liderada per l'expresident Carles Puigdemont, va obtenir a Castella i Lleó 846 vots dels 38.262 que va rebre fora de Catalu­nya a les eleccions europees, especialment a les Balears, amb 10.663, la Comunitat Valenciana (6.951) i el País Basc (5.056). A Castella i Lleó Lliures per Europa va rebre vots a les nou províncies, especialment a Lleó, on va tenir el suport de 199 electors. Per darrere de Lleó hi va haver Valladolid, on va rebre 166 vots i a continuació Burgos (139), Salamanca (114), Àvila (56), Segòvia (52), Zamora (47), Palència (38) i Sòria (35).