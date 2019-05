«Seguirem parlant amb tots els grups sobre tots els temes»

Ha aconseguit una majoria absoluta històrica, passant de 6 regidors fa quatre anys, als 10 actuals, amb un 48,5% dels vots

Esperava un resultat així en els seus somnis més optimistes?

Pensàvem millorar els resultats de les anteriors eleccions, alguns indicis ho apuntaven. Però no sabíem fins a on, i la veritat és que estem molt contents, perquè vol dir que la gent ha valorat la feina feta aquests quatre anys. A més, ha cregut que el nou equip i el nou projecte era el millor per governar Palamós.

Una majoria tan àmplia autoritza a fer el que li doni la gana?

Ens donaria aquesta potestat, però ja hem dit que nosaltres seguirem fent el mateix que hem estat fent en el mandat anterior, on no teníem majoria. O sigui, seguirem parlant amb la resta de grups sobre tots els temes que portem a ple, perquè volem que s'aprovin amb el màxim consens possible. El fet de tenir majoria absoluta no canviarà aquesta forma de fer.

A què atribueix que el creixement d'ERC a Palamós hagi sigut tan espectacular?

Un creixement d'aquest tipus significa una suma de factors. Crec que hi ha una bona valoració del mandat anterior, un equip engrescador i preparat, un programa realista que es pot dur a terme en el proper mandat, i també ens ha acabat d'ajudar la dinàmica general d'ERC com a partit.

ERC és ja la principal força independentista a Catalunya?

Crec que sí, que ha quedat clar. Som la primera força en nombre de vots i de regidors a tot Catalunya, i això és fruit d'un treball d'anys i anys d'explicar quin és el nostre projecte.

I ara què, mentre tothom parla de pactes que a vostè no li calen?

Primer de tot, ajudar el partit en el que calgui. I en segon lloc, com que la dinàmica dels ajuntaments no s'atura i ja sembla clar que tindrem l'alcaldia, seguir treballant en els projectes que estaven en marxa, no caldrà aturar-los en espera de si continuarà el mateix equip.