Vilamacolum té la victòria més àmplia i Blanes, la més ajustada

Independents per Vilamacolum, una llista vinculada a ERC, va ser la candidatura que va obtenir una majoria més àmplia de totes les comarques gironines en les eleccions de diumenge passat: va aconseguir un 96,5% dels sufragis al seu poble. En aquest cas, era llista única, de manera que no tenia competència per aconseguir els 7 regidors que formen part del plenari municipal, però tot i això la participació va augmentar d'un 57 a un 70%. Precisament per això, perquè ja tenien la victòria assegurada, té més mèrit que als veïns no els fes mandra anar a votar. En canvi, ERC de Blanes va ser el partit que va obtenir una victòria més ajustada de la demarcació, amb només un 20,26% dels sufragis. Una situació que no és sorprenent, ja que Blanes ha tingut en els darrers anys un Ajuntament molt fragmentat. En total, hi ha hagut disset municipis on la candidatura guanyadora s'ha emportat més del 90% dels vots, mentre que n'hi ha hagut dotze on la llista més votada s'ha quedat per sota del 30% dels sufragis. Es tracta, majoritàriament, de grans ciutats, on se solen presentar més llistes i, per tant, el vot queda més fragmentat.

CE-AM d'Espolla, llista també vinculada a ERC, ha obtingut la segona victòria més àmplia de la demarcació, ja que ha aconseguit un 94,26% dels sufragis. En aquest cas, també era l'única candidatura que es presentava al poble i la participació, malgrat decaure lleugerament respecte fa quatre anys, va ser considerablement elevada: un 75,22%. També han obtingut percentatges de vot superiors al 90% JxCat a la Vall de Bianya, JxCat a Masarac, ERC a Llanars, JxCat a Palol de Revardit, ERC a Parlavà, IpM a Madremanya, els Independents a Sant Miquel de Fluvià, AMP a la Pera, JxCat a Albons, JxCat a Molló, SMO a Montagut i Oix, els Independents a Sant Julià del Llor i Bonmatí (ERC), FdC-AM de Fontanals de Cerdanya, JxCat a Vilallonga de Ter i la llista vinculada a ERC a Cabanelles.

Per contra, a les grans ciutats de la demarcació és on el vot ha quedat més fragmentat i, per tant, les victòries han estat més ajustades, de manera que donen peu a pactes. A banda de Blanes, on ERC s'ha imposat amb només un 20,26% dels vots i ha empatat a cinc regidors amb les dues següents forces (PSC i els comuns), també serà difícil la governabilitat a Roses, on la llista de JxCat, encapçalada per Montse Mindan, ha resultat vencedora amb un 21,7% dels vots, empatant a quatre regidors amb la segona força, que és ERC. De fet, l'Ajuntament rosinc serà un dels més fragmentats, ja que hi haurà fins a set grups municipals diferents.

A continuació es troba Lloret de Mar, on JxCat, amb Jaume Dulsat com a candidat, ha estat la primera força política, però només amb un 24,17% dels suports, fet que li ha proporcionat 7 regidors, lluny de la majoria absoluta, que es troba en 11. Tot seguit hi ha també casos com el de Sils, on han entrat sis partits diferents i la llista vencedora, JxCat, només ha obtingut un 24,79% dels sufragis, que li han donat quatre regidors, els mateixos que els independents. També Joan Loureiro (ERC) ha obtingut una ajustada victòria a Begur, amb un 25,15% dels vots i tres regidors, els mateixos que ha tingut la segona força, JxCat.

Altres casos en què la llista més votada s'ha quedat per sota del 30% són el de JxCat a Castell-Platja d'Aro, que ha obtingut un 26,79% dels vots; ERC de Salt, que ha tingut un 28,61%; UPM a Torroella de Montgrí (29,06%), JxCat a Girona (29,55%), TU a Tossa (29,75%), ERC a Llançà (29,85%) i el PSC a Palafrugell (29,97%).