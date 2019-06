Madrenas, sobre la constitució de l'ajuntament: «Les coses no es fan a cop de declaracions»

L'alcaldessa de Girona en funcions, Marta Madrenas, ha assegurat en referència a les negociacions per a la constitució de l'ajuntament que "nosaltres estem parlant amb tothom, però cal tenir en compte que la ciutadania ha avalat el nostre projecte amb molta diferència de la resta de partits". En aquest sentit, ha explicat que "nosaltres apostem pel rigor i la discrecció, no entrarem en una dinàmica de declaracions perquè estem treballant en el que necessita la ciutat". Davant la insistència dels periodistes, Madrenas ha afegit que "no sortiré d'aquí, les coses no es fan a cop de declaracions i continuaré actuant de la mateixa manera fins al dia 15, perquè hi ha molta feina per fer".