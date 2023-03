El PSC proposa ampliar la gratuïtat del transport públic urbà de Girona fins als 18 anys. Aquesta és una mesura que vol implantar Sílvia Paneque si és escollida alcaldessa en les pròximes eleccions municipals. Actualment, existeix la targeta T12 que permet als nens i nenes d'entre 4 i 12 anys fer desplaçaments il·limitats.

Dins aquesta iniciativa, els socialistes també plantegen la creació d'una targeta integrada, anomenada T-Hospital, que serviria per desplaçar-se de forma gratuïta a diferents centres sanitaris des de qualsevol punt de la ciutat. Entre els exemples, posen l'Hospital Josep Trueta, el CAP Güell o l'Hospital de Santa Caterina. «Amb la perspectiva de la construcció del nou Hospital Josep Trueta i la creació del gran campus de salut integrat a l'entorn de l'actual hospital de Santa Caterina, la creació d'aquesta targeta és una acció de futur amb la qual ens avancem a una necessitat que apareixerà a la ciutat i que podem resoldre afavorint la mobilitat sostenible», apuntava Sílvia Paneque.

L'alcaldable del PSC també assenyalava que aquestes dues mesures «serviran per estimular la visió del transport públic a Girona com una opció raonable per desplaçar-se d'una banda a l'altra de la ciutat i a mig termini produiran un efecte de reducció en la presència de cotxes als carrers».

Segons la Memòria del Pla de Mobilitat Urbana de Girona, es fan a la ciutat més de cinc milions de desplaçaments amb transport urbà al llarg de l'any. La majoria de desplaçaments, gairebé tres milions, es tramiten a través de diversos títols de transport que posa a disposició l'empresa municipal. La línia més utilitzada és la que connecta Girona amb el barri de Santa Eugènia i Salt.