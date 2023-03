ERC va presentar ahir totes les persones que seran a la llista de cara a les pròximes eleccions municipals a Girona. A banda dels dotze primers candidats, que ja se sabien des de fa algunes setmanes, la formació també va donar a conéixer la resta de membres. Per ordre: Marta Casacuberta, Joan Òloriz, Jordi Martinoy, Josep Serra, Esther Fanyanàs, Jaume Heredia, Anna Tortosa, Ramon Aymerich, Teresa Juanola, Joan Bertran, Marina Vinardell, Salva Romero, Laura Muntaner, Anna Gibert. A més, com a suplents hi haurà Anna Costa, Josep Maria Barneda, Georgina Martos, Josep Maria Dalmau, Anna Grabuleda, Lluís Corominas, Roser Vidal, Alexandre Vila, Judith Trenchs i Miquel Poch.