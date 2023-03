Esquerra de Llagostera ha presentat recentment les persones que formaran part de la candidatura republicana per les properes eleccions municipals del mes de maig. El cap de llista republicà, Eduard Diaz, encapçalarà una llista “de gent meravellosa, amb molta energia, amb perfils molt diferents però amb un objectiu comú que és fer de Llagostera un lloc millor”.

Els noms

Durant l’acte celebrat aquest diumenge a la Plaça Catalunya de Llagostera que ha congregat més de dues-centes persones, s’ha presentat a les tretze persones que aniran al capdavant de la candidatura, així com les deu persones suplents. Entre la llista de titulars destaca l’experiència de persones que ja han estat a govern, com l’actual alcalde, Antoni Navarro (13), la regidora d’educació, jovent i esports, Sílvia Fà (4) o la regidora de salut i neteja viària, Glòria Malagón (6), amb cares noves, com la número 2, l’economista Lorena Quiñones, l’historiador i professor Dani Daunis (3), el jove Aniol Vinyoles, molt vinculat al teixit associatiu local (5) o l’investigador i professor universitari, Josep Barba (7).

El talent

El cap de llista de la candidatura, Eduard Diaz, ha manifestat que “a la nostra societat hi ha molt de talent i això és el que ens fa falta. Necessitem gent que pensi diferent, que no li agradin les respostes de sempre”. En aquest sentit, Diaz ha destacat que “nosaltres hi som per transformar les coses. Quan hi som, i ho estem demostrant a govern, passen coses, el poble avança en fronts en què portàvem molts anys aturats, perquè no volem excuses, sinó resultats”.