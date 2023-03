La candidata de Junts per Catalunya a Girona, Gemma Geis, ha proposat reforçar la col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) per millorar la gestió pública de l’aigua per fer front a situacions de sequera com l’actual i en la lluita contra el canvi climàtic. Per implantar les millors polítiques i ser “el màxim d’eficients”, Gemma Geis ha considerat que cal connectar la ciutat amb aquest centre de recerca amb seu a Girona “de reconegut prestigi, que ha desenvolupat projectes en aquest àmbit a altres ciutats europees”, i reforçar-ne la col·laboració.

“La sequera la podem veure cada dia, veiem el cabal dels rius de Girona i la situació a Catalunya, i les administracions hem d’actuar i fer-ho en base a dos paràmetres: la prevenció, amb l’ús que fem de l’aigua, i en recerca, per preparar-nos pel futur”, ha apuntat Geis. Això passa perquè les administracions locals apliquin mesures en la gestió pròpia dels equipaments i de les infraestructures municipals, “però sobretot per pensar en el futur immediat i fer servir la recerca i la investigació en aquest camp per trobar solucions”. “I aquí l’ICRA ha de ser un aliat de l’Ajuntament”, ha remarcat Gemma Geis. La recerca “La recerca sempre és un pla de contingència que ens ajuda a preparar-nos, i a Girona tenim una gran oportunitat”, ha apuntat Gemma Geis, potenciant aquesta aliança amb l’ICRA “a l’hora de pensar les polítiques públiques de gestió de l’aigua a Girona, en la planificació i per fer-nos més resilients davant el canvi climàtic”. La candidata de Junts també ha apuntat que l’objectiu de fixar una col·laboració més estreta és compartir experiències, aplicar el coneixement del centre de recerca i fer-ho des d’una perspectiva de proximitat per millorar també la vida i el dia a dia dels ciutadans, prestar millors serveis i fer front a eventualitats, “alhora que posem en valor el talent que tenim a Girona. Bé escàs Geis ha anunciat aquesta proposta amb motiu del dia Mundial de l’Aigua, en una visita a les Hortes de Santa Eugènia, i ha recordat que només un 0,5% de tota l’aigua del planeta és aigua “dolça, utilitzable i disponible” i que per tant és “un bé escàs i valuosíssim que tots hem de saber gestionar, com a ciutadans, i com a Administració”. També ha explicat que aquesta proposta i les mesures en la lluita contra el canvi climàtic seran troncals en la proposta programàtica per la ciutat de Girona.