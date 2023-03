En Comú Podem aposta per una remunicipalització del servei de neteja subcontractat per l'Ajuntament de Girona. Després d'una reunió celebrada ahir amb els representats del comitè d'empresa de Comissions Obreres (CCOO) i la Intersindical de Girona+Neta creuen oportú que la companyia pateixi aquest canvi.

En aquesta trobada es va parlar de les diferents problemàtiques, com ara l'antiguitat dels vehicles, les irregularitats en el cobrament de nòmines o la dimensió dels espais per les treballadores, entre altres. És per això, que la formació creu que remunizipalizar el servei permetria millorar la seva eficiència, qualitat qualitat i transparència, a més de garantir els drets de les persones treballadores.