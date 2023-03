Gironins pel Canvi ha iniciat el debat de diversos temes per col·laborar en el programa electoral de la candidatura del PSC de Girona.

Exposen que hi ha un grup de persones a Girona, que són ciutadans "preocupats per l’estat de la ciutat i la falta de progrés i d’oportunitats", que consideren que el canvi és representat per Sílvia Paneque i Sureda i, per això, participen en coalició amb el PSC a les properes municipals. Durant aquest mes de març s’ha constituït la direcció de la plataforma i s’han portat a terme diferents reunions sobre temàtiques concretes per col·laborar amb el programa de la candidatura de Sílvia Paneque.

En aquest sentit, apunten que el projecte de Sílvia Paneque té "un fonament de persones diverses i, per això mateix, també té la voluntat de governar la diversitat de persones que compartim ser de Girona".

La plataforma «Gironins pel Canvi» assenyala que fa "una aposta per a polítiques compromeses amb els més febles; favorables al comerç i al teixit econòmic; obertes a la participació i oportunitats de tothom; i transformadores per tornar a fer de Girona una ciutat competitiva i referència a Catalunya i al món".

L'única "protagonista"

Des del projecte «Gironins pel Canvi» deixan clar que estan circumscrits a Girona, la qual és "l’única protagonista". Insisteixen que és un projecte de persones diferents que té la "voluntat de governar a favor de tothom la gran i rica diversitat de la nostra ciutat". I que això es fa "amb independència absoluta de qui hagi votat aquesta opció o una altra, i amb la clara voluntat d’unir persones per atrapar objectius

ambiciosos i importants". També exliquen que "el catalanisme és l’impuls polític de la unitat civil del poble de Catalunya i de la ciutat de Girona. Avançar junts és, a més, clau per tenir una ciutat potent, innovadora, de creixement i de progrés."

El suport

La plataforma compta amb el suport de persones com Sergi Bonet, Pere Parramon, Mariona de Puig, Maxi Fuentes, Cristina Cots, Anna Maria Garcia, Xavier Masgrau, Mònica Cabruja, Jordi Bayé, Begonya Pelegrin, Carla Aguilera o Antoni Puigverd i més de quatre-cents participants. Entre els quals hi ha els noms destacats de Jordi Canal, professor a París; Olga del Rio, arquitecta; Ramon Carbó, científic;, Elena del Rey, professora de la UdG; Dolors Muñoz, acadèmica sobre empresa familiar; Glòria Segura, empresària; Jordi Fàbrega, exregidor a l’Ajuntament de Girona; Isabel Muradàs,exregidora a l’Ajuntament de Girona; Amadeu Mora, Drets socials, Elena Álvarez i Jesús Marimon, metges reconeguts de Girona.

Alguns integrants de la plataforma «Gironins pel Canvi» són a la llista de les properes municipals, com és el cas de Pere Parramon, Cristina Cots, Maxi Fuentes o Carla Aguilera, que es troben en posicions capdavanteres a la candidatura. Durant aquest mes de març s’ha constituït la direcció de la plataforma i s’han portat a terme diferents temàtiques concretes per col·laborar amb el programa de la candidatura de Sílvia Paneque.