CUP-SOM POBLE es presentarà a les llistes de les pròximes eleccions municipals en un total de dotze localitats de la comarca del Gironès. El seu principal objectiu serà «fer un canvi de rumb a les polítiques del país», com deia el diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, Dani Cornellà. La formació també pretén créixer en llistes i vots de manera sostinguda, com ja va fer el 2015 i 2019. En aquest sentit, ha apuntat que «serem més i serem arreu, per guanyar i governar als ajuntaments».

Tampoc es tancava, definitivament, aquesta llista de la dotzena de candidatures confirmades. «Esperem que se'n sumin més», deia el candidat d'Alternativa per Cervià de Ter. En l'acte, també hi ha participat la número dos de Guanyem Girona, Cristina Andreu, que ha defensat el dret a l'habitatge. L'alcaldable d'Independents per Fornells, Gerard Prat, i el de la CUP-Alternativa per Llagostera, Jordi Casas, s'han sumat a l'acte d'aquest matí davant del Consell Comarcal del Gironès.