Junts per Catalunya a Girona crearà una regidoria de Benestar Emocional per promoure’l de manera transversal des de tots els àmbits de l’administració. En una roda de premsa aquest dimecres als Jardins de la Devesa, la candidata a l’alcaldia de l'Ajuntament de Girona, Gemma Geis, ha destacat que serà una regidoria específica en aquesta matèria “com es fa en algun país europeu” que pilotarà i incentivarà mesures per “afavorir un entorn positiu que potenciï les competències emocionals” amb l’objectiu de prevenir trastorns o comportaments de risc.

“Serà una regidoria amb visió global, que treballi, atengui, acompanyi els ciutadans en els seus projectes de vida i que doni respostes a les necessitats reals que ens trobem en aquest camp del benestar emocional al 2023”, ha apuntat la candidata.

Totes les edats

Gemma Geis ha recordat que la pandèmia de la covid-19 “va canviar els nostres hàbits, però sobretot va tenir un efecte molt important en la part emocional de la vida i ens va fer adonar encara més de la necessitat de reforçar l’atenció a les persones”. Per això, Junts proposa la creació d’aquesta regidoria de Benestar emocional amb accions i polítiques que tinguin en compte totes les edats i àmbits, des de la gent gran que viu sola, joves amb trastorns alimentaris “que tant van augmentar en pandèmia en els confinaments i que afecten especialment dones d’entre 12 i 25 anys”, abandonament escolar, persones amb dificultats laborals, relacionals o amb depressió, entre d’altres.

A la roda de premsa hi ha participat també la candidata número 6 de la llista de Junts, Sílvia Bosch, infermera i psicòloga, que ha recordat que tot i ser un problema social que “no és nou, sí que la pandèmia ha augmentat les necessitats d’atenció al benestar emocional de manera exponencial, per prevenir les conseqüències negatives que podria tenir a mig i llarg termini, com alerten organismes internacionals”. Davant d’aquest context, Bosch ha considerat que les administracions tenen la responsabilitat de promoure el benestar emocional des de l’àmbit comunitari, fent que tots els espais municipals (socials, culturals, educatius, esportius, convivencials, de salut o d’atenció sanitària), integrin la promoció del benestar emocional a través de l’educació amb l’objectiu d’afavorir les competències pertinents.

Promoció i formació

Entre les accions que Junts vol incloure en aquesta regidoria de Benestar emocional hi ha la d’impulsar accions de promoció del benestar emocional, per prevenir problemàtiques de salut mental; crear entorns socioeducatius orientats al foment d’actituds de respecte i cooperació, per facilitar la convivència i el benestar; o fomentar el benestar emocional en la infància i l’adolescència com a etapa vital on es desenvolupen les competències personals, i incidint en els elements de risc que caracteritzen aquesta etapa.

Igualment, un pla per garantir la formació en educació emocional en tots els estaments professionals de l’àmbit social, educatiu, de salut i socioeducatiu, des d’una perspectiva de gènere; crear espais de treball en xarxa; garantir l’accessibilitat universal; incrementar la investigació en benestar emocional; o promoure una vida saludable, amb accions per fomentar circuits urbans per caminar o córrer, i impulsar el consum de productes de proximitat i frescos, no preparats.