Esquerra Republicana de Salt ha donat a conèixer l’equip amb el qual es presentarà a les eleccions municipals del proper 28 de maig. La llista amb la qual s’afrontaran als comicis ha reunit un conjunt d’homes i dones “amb experiència, il·lusió i un full de ruta clar per seguir impulsant un Salt d’oportunitats”, segons els republicans.

L’alcalde i líder de la llista republicana, Jordi Viñas, explica que són "un equip que combina l’experiència amb el talent que hem incorporat amb saltencs i saltenques que s’han volgut sumar al projecte d’Esquerra de Salt i que formen part del teixit social, empresarial, cultural, esportiu i associatiu del poble”.

Viñas es mostra molt "il·lusionat" amb l’equip que l’envolta i que defineix “com una garantia per continuar endavant amb el full de ruta transformador que estem duent a terme a Salt. Ens avala la feina feta, ens mou la voluntat de servei i ens il·lusiona seguir dibuixant el futur del poble”.

L'actual govern

Al costat de Viñas, i com a número 2, hi ha l’actual regidora de Serveis Generals i Desenvolupament Local, Cristina Alarcón. Professional de l’àmbit sanitari, concretament al CAP de Salt, Alarcón afirma que “estem preparats per continuar treballant pel futur del poble i ho farem a partir d’un compromís irrenunciable a seguir escoltant els nostres veïns i veïnes”. També hi ha en llocs destacats altres actuals regidors com ara: Àlex Barceló (3), Núria Heras (4), Toni Vidal (5) i Min Cunill (7).

Incorporacions

Els veïns i veïnes que s’han incorporat a l’equip són: 5.Margarita Gallardo (mestra i mediadora), 8.Yasmina Koubghi (empresària del sector comerç, Teixits Yasmina), 9.Dani Coll (consultor informàtic), 11.Hèctor Martínez (tècnic de projectes d’equitat digital), 13.Jordi Gispert (llibreter, gerent Llibreria 22), 18. Marta Muñoz (mestra de Primària) i com a suplents Domènec Marés (tècnic de banca, prejubilat) i Rania Reguigui (estudiant d’Enginyeria Biomèdica).

D’altra banda, tanquen la llista Isabel Alberch i Carles Barceló que afronten els comicis amb la convicció de “seguir demostrant que complim allò que prometem i ho fem de la mà d’un equip que ho donem tot perquè Salt continuï avançant”.