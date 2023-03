Junts per Catalunya a Lloret de Mar ha presentat als diferents clubs de rem del municipi el projecte de construcció d'un fossat i un gimnàs equipat amb els ergòmetres necessaris perquè hi puguin practicar la seva modalitat.

L'alcaldable, Jordi Martinez, defensa que la instal·lació d'aquesta sala de rem permetrà practicar l'esport d'una manera "digne i professional". "Una instal·lació d'aquestes característiques on tots els membres dels clubs de rem de Lloret podrien practicar tot l'any sense haver de dependre de l'estat de la mar, així com fomentar el rem durant les competicions d'hivern. En l'actualitat els més de 200 federats d'aquest esport a Lloret de Mar es veuen condicionats pel clima per poder fer els entrenaments convenients i necessaris".

Segons la formació, aquestes instal·lacions de rem estarien ubicades en un espai al costat de la piscina municipal. Per l'alcaldable és un dels llocs més adequats del municipi i creu que hi ha un sector que es podria habilitar per acollir-les. D'altra banda, ha qualificat de "necessària" la instal·lació immediata de dos equipaments a peu de platja per donar cobertura als clubs de Lloret, uns vestidors amb dutxa i un espai d'emmagatzematge del material.

A més, Jordi Martinez, considera "molt important mantenir les tradicions i el rem és una d'elles". En aquest aspecte, destaca que Lloret acumula més de 200 esportistes federats en aquesta disciplina en els 7 clubs que hi ha en l'actualitat al municipi. A més, per Martinez, "és un esport que atrau i ens pot donar molta visibilitat". Defensa que amb unes instal·lacions d'aquest tipus es poden crear sinèrgies amb altres clubs i ser referents.