Jèssica Albiach, presidenta d’En Comú Podem al Parlament, ha estat avui a Girona per presentar la candidata a l’alcaldia per Girona En Comú Podem: Eugènia Pascual. Professora i coneguda activista a Girona, Pascual es torna a presentar a les municipals en un escenari, el de 2023, que segons la formació, és "radicalment diferent al del 2019" i que En Comú Podem veu favorable per entrar a l’ajuntament. Albiach ha volgut deixar clar que "cada vot que vagi a Girona En Comú Podem és un vot pel canvi real i per una Girona feminista, ecologista i social que no deixa ningú enrere”.

Albiach ha volgut agrair “la generositat d’Eugènia Pascual en fer aquest pas” ja que, ha dit, “cada vot vagi a Eugènia és un gir a l’esquerra, és la nostra aposta i la nostra garantia”. “Cada vot que vagi a Eugènia”, ha dit, “és un vot per una Girona que vetlla pel bé de tots els veïns i veïnes”. En relació a la cimera per fer front a la sequera que se celebrarà demà, Albiach ha explicat que es treballa en un document amb propostes per fer arribar al Govern. Un dels punts clau, ha explicat, és “apretar per les municipalitzacions de l’aigua, també a la ciutat de Girona”. En la seva intervenció, la candidata de Girona En Comú Podem a l’alcaldia, Eugènia Pascual ha volgut destacar el simbolisme del lloc on s’ha presentat la candidatura, el Parc Núria Terés. “Amiga i regidora de l’espai anterior a En Comú Podem, va inaugurar les dues últimes escoles bressol de Girona, i d’això fa ja molts anys”, ha dit Pascual, i ha afegit que “volem agafar el fil roig que va deixar la Núria i seguir amb les polítiques d’esquerres per Girona”. Pascual ha mencionat després alguns dels punts prioritaris del programa de Girona En Comú Podem, destacant el projecte d’àrea metropolitana, “una concepció i gestió metropolitana de molts serveis, per evitar divisions ineficients i sovint artificials”. També ha destacat projectes en Educació, com “recuperar i actualitzar el Pla Educatiu de Ciutat amb mesures específiques de canvi climàtic” i d’habitatge, “prioritzant polítiques que evitin que la gent jove i la gent treballadora hagi de marxar de Girona pels increments dels lloguers o la degradació de les seves llars”. Eugènia Pascual: "Rere la ciutat de postal hi ha gent que pateix" Els noms 1. Eugènia Pascual (Girona, 1975) va néixer al barri de Can Gibert del Pla de Girona. Llicenciada en Economia i especialista en màrqueting, des de fa cinc anys es dedica a la docència de secundària a l’Institut Carles Rahola de Girona. Va ser coordinadora a la Facultat d’Economia de la UB al sindicat d’estudiants AEP-ACE. Ha col·laborat en diverses lluites: habitatge, drets humans i la banca ètica. Actualment compagina la seva professió i acció política com a coordinadora de Girona i comarques gironines dels Comuns, amb l’activisme mediambiental i de memòria històrica. 2. Leonardo Ravinale. Nascut a l’Argentina, té 56 anys i viu al barri de Sant Narcís de Girona des del 2006. Va estudiar tècnic de mestre major d’obres i pèrit judicial expert en incendis i riscos diversos. Militant de Podem Girona des del 2014, ha exercit diversos càrrecs a l’espai on actualment n’és el portaveu. Defensor dels drets de les persones migrants, és president de l’Associació Multicultural d’Immigrants a Catalunya. 3. Júlia Boada. Nascuda a Girona fa 34 anys, va estudiar Ciències Polítiques i de l'Administració a la UPF, moment en què va començar a militar a Joves d'Esquerra Verda i a la Federació dels Joves Verds Europeus, on va ser membre de les respectives executives. A l’acabar la carrera, va treballar fent recerca a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, i després com a Directora al Consell de la Joventut de Barcelona. El 2016 va estudiar un Màster en Estudis Europeus a la Université Libre de Bruxelles, ha estat becària de la United Nations Office on Drugs and Crimes i des de fa quatre anys treballa per l'European Green Party com a assessora política. 4. Alberto Martín. Nascut a Madrid el 1970, és Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, Magíster en Ajuda i Desenvolupament Internacional i Doctor per la Universidad Complutense de Madrid. Amb experiència prèvia al treball en administració local i una dilatada trajectòria en l'ensenyament universitari, actualment és professor de l'Àrea de Ciència Política de la Universitat de Girona. Compagina el seu treball amb la militància a Esquerra Unida. 5. Victòria Salvadó. 67 anys, nascuda a Reus i resident a Girona. Catedràtica de Química i investigadora a la Universitat de Girona, on ha exercit diferents càrrecs de gestió (degana de la Facultat de Ciències, vicerectora de recerca i coordinadora d’estudi) i ha dirigit diversos projectes de recerca en l’àmbit de la Química Ambiental. Va ser l’impulsora i primera directora de l’ICRA. Activista feminista i ecologista. Presidenta de la Junta de Personal Docent Funcionari i representant de CCOO, membre de la Plataforma Aigua és Vida, de la Plataforma Feminista Gironina, i d’Amnistia Internacional. Membre de la executiva de Girona en comú i del Consell Nacional de Catalunya en Comú.