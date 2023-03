Guanyem Girona ha donat a conèixer dos noms que conformaran la llista de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Es tracta de l'activista independentista educadora social, Carla Costa, que serà la número 11, i el metge Josep-Maria Sirvent, que serà el 14.

Carla Costa, de 25 anys, és veïna de Montjuïc, però viu al carrer de Santa Eugènia i treballa com educadora social al barri de Pont Major. En els últims anys ha destacat per formar part del moviment popular independentista a la ciutat on destaca la seva implicació en campanyes antirepressives. De fet, la Fiscalia espanyola l'hi demana dos anys i sis mesos de presó per mobilitzar-se en el marc de les protestes contra la sentència als presos polítics de l'octubre de 2019. «El jovent tenim molt a dir en el present i futur de la ciutat i del país, i per això crec que Guanyem Girona ha de liderar un nou govern a l'Ajuntament a partir del 28 de maig», ha destacat la candidata.

Per altra banda, Josep-Maria Sirvent té 65 anys i és veí de la Devesa. Ha estat el cap del servei de cures intensives dels hospitals Trueta i Santa Caterina de 2009 a 2022, període on va haver de gestionar els difícils moments de la pandèmia de la Covid-19. El número 14 de la llista ha apuntat que s'incorpora a la llista de Guanyem per «aportar un granet de sorra» i per ajudar a fer «una Girona que cuidi els seus ciutadans». «Guanyem representa la Girona propera, la Girona que es preocupa del seu entorn i de les seves veïnes i veïns, i per això crec que el 28 de maig ha de liderar el canvi a la plaça del Vi», també ha dit.

Carla Costa i Josep-Maria Sirvent s'uneixen, d'aquesta manera, als deu primers de la llista de la formació, que es coneixen des de desembre. Per ordre: Lluc Salellas, Crisitna Andreu, Amy Sabaly, Sergi Font, Queralt Vila, Sergi Cot, Gemma Martínez, Sílvia Aliu, Isaac Sánchez i Xavier Corominas.